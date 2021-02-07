Юных великолучан приглашают сдать нормы ГТО

23:07, 07 февраля 2021, ПАИ

В Великолукском районе дан старт сдаче норм ГТО, сообщает газета «Наш путь». Мероприятие открыто согласно плану спортивно-массовых мероприятий по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» в 2021 году.



Первый этап - это выполнение нормативов ГТО у школьников - зальные виды. Сюда входят такие упражнения, как наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание разгибание рук в упоре лёжа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине. А также челночный бег,

поднимание туловища из положения лёжа на спине и . прыжок в длину с места толчком двумя ногами.



Взрослые жители Великих Лук смогут сдать нормы ГТО в апреле. Центр тестирования ВФСК «ГТО» Великолукского района готов принять выполнение нормативов у всех желающих при наличии медицинского допуска.