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Общество

Юных великолучан приглашают сдать нормы ГТО

В Великолукском районе дан старт сдаче норм ГТО, сообщает газета «Наш путь». Мероприятие открыто согласно плану спортивно-массовых мероприятий  по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» в 2021 году.

Первый этап - это выполнение нормативов ГТО у школьников - зальные виды. Сюда входят такие упражнения, как наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание разгибание рук в упоре лёжа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине.  А  также челночный бег,
поднимание туловища из положения лёжа на спине и . прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
 

Взрослые жители Великих Лук смогут сдать нормы ГТО в апреле. Центр тестирования ВФСК «ГТО» Великолукского района готов принять выполнение нормативов у всех желающих при наличии медицинского допуска.

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