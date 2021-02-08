0
10:38
Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
10:35
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
09:11
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки
08:59
Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
07:29
18 881 человек вылечился от COVID-19 в Псковской области
07:15
Ещё 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:51
В одном из регионов страны в квартире официально разрешили держать 21 кота
Еще новости
Общество

Ещё 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области

30 254 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 40 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровел 18 881 пациент (за сутки – 102), умерли 142 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 255 556 (за сутки – 534) тестов на коронавирус.

«Всего 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, при этом выздоровевших 102. Ситуация объективно выравнивается. Однако не стоит расслабляться из-за снижения основных цифр статистики. Берегите себя и записывайтесь на вакцинацию – это единственный способ надёжно защититься от COVID-19», – написал губернатор. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144 В Кремле назвали сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Назван продукт, содержащий вещество против коронавируса 18 881 человек вылечился от COVID-19 в Псковской области О сроках восстановления вкуса и обоняния после коронавируса рассказали псковичам Темп прироста случаев заболевания COVID-19 в Псковской области составил 0,3% Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области Более 3,5 тысячи человек умерло от COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
08 февраля 2021
Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
08 февраля 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки
08 февраля 2021
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки
Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
08 февраля 2021
Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
18 881 человек вылечился от COVID-19 в Псковской области
08 февраля 2021
18 881 человек вылечился от COVID-19 в Псковской области
Ещё 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области
08 февраля 2021
Ещё 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области
В одном из регионов страны в квартире официально разрешили держать 21 кота
07 февраля 2021
В одном из регионов страны в квартире официально разрешили держать 21 кота
Яммская школа Гдовского района остаётся на дистанционном обучении до 12 февраля
07 февраля 2021
Яммская школа Гдовского района остаётся на дистанционном обучении до 12 февраля

Идет загрузка...