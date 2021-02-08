Ещё 40 человек заразились коронавирусом в Псковской области
30 254 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 40 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Выздоровел 18 881 пациент (за сутки – 102), умерли 142 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 255 556 (за сутки – 534) тестов на коронавирус.
«Всего 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, при этом выздоровевших 102. Ситуация объективно выравнивается. Однако не стоит расслабляться из-за снижения основных цифр статистики. Берегите себя и записывайтесь на вакцинацию – это единственный способ надёжно защититься от COVID-19», – написал губернатор.