Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки

09:11, 08 февраля 2021, ПАИ

8 февраля отмечается День российской науки. В этот день для псковичей подготовили интерактивные выставки, сообщили в пресс-службе библиотеки.

В читальном зале библиотеки действует интерактивная книжно-иллюстративная выставка «Нет преград человеческой мысли». Один раздел выставки «Изобретатели и открытия» посвящён страницам жизни и деятельности отечественных учёных и изобретателей, внёсших огромный вклад в мировую науку и технику. Через книги псковичи смогут узнать историю великих открытий и изобретений.

Другой раздел «Учёные-псковичи» включает информацию о Брадисе В. М., Кикоине И. К., Дерюгине К. М., Зарудном Н. А. – учёных, которые жили и работали в Псковской области.

Также в этот день доступны интерактивные задания:

- викторина-загадка «Пытливые умы» поможет вспомнить о таких изобретениях русских учёных, как паровоз, радио, парашют и др.;

- занимательные опыты и эксперименты «Электрический шар», «Кожа воды» и др. позволят по-новому взглянуть на привычный мир и стать свидетелями интереснейших процессов и явлений;

- игра-невидимка «Изобретение века» откроет некоторые факты из истории изобретения якоря, утюга и лифта;

- в игре «Третий лишний» необходимо найти изображение, которое является лишним;

- интеллектуальная викторина «Гранит науки» включает «научные» истории о Кулибине И. П., Ковалевской С. В., Твене М., Дале В. И., Пирогове Н. И., Менделееве Д. И.;

- с помощью электронного приложения «3DBOOM» Смешарик-Учёный поможет детям выполнить задания из книги «Играем в профессии»;

- благодаря приложению LiveColoring можно раскрасить учёного, который оживёт на экране смартфона;

- библиотека также предлагает прочитать и обсудить сказку А. Лопатиной «Умный царевич».

На младшем абонементе Библиотеки - Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева пройдёт интеллектуальная акция «Тайны занимательной науки». Будет предложено познакомиться с жизнью восьми удивительных российских ученых, которые внесли особый вклад в развитие отечественной науки.

Детей ждут задания:

- «Академическая путаница», благодаря которой ребята узнают историю Дня российской науки;

- Игра-поиск «Найди портрет», которая познакомит с личностью ученых;

- Игра с QR-кодами «Сферы знаний» поможет раскрыть тайны наук, которыми занимались 8 российских ученых;

- «Великие творения» ученых они смогут угадать по описанию изобретений;

- Игра со словами «Драгоценные факты» предложит участникам узнать любопытные факты о минералах, а названия минералов можно попробовать отыскать в нашем филворде.

Выставки можно посетить в часы работы библиотеки до конца февраля.