Тюремный срок получил житель Островского района за кражу из дома

09:47, 08 февраля 2021, ПАИ

За кражу из дома житель Островского района получил тюремный срок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Обвиняемый с 22 по 29 ноября 2020 года совершал хищение чужого имущества из дома в деревне Малая Губа. Злоумышленник украл электрическую плиту и трехжильный кабель электропроводки. Общая сумма материального ущерба составила 12 200 рублей.

Мужчина был признан виновным и приговорён к двум годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.