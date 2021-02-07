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Тюремный срок получил житель Островского района за кражу из дома

За кражу из дома житель Островского района получил тюремный срок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Обвиняемый с 22 по 29 ноября 2020 года совершал хищение чужого имущества из дома в деревне Малая Губа. Злоумышленник украл электрическую плиту и трехжильный кабель электропроводки. Общая сумма материального ущерба составила 12 200 рублей.

Мужчина был признан виновным и приговорён к двум  годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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