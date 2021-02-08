Итоги комплексных учений подвели в Псковском филиале Академии ФСИН

11:19, 08 февраля 2021, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России завершились учения среди старшекурсников, итоги которых были подведены на заседании оперативного штаба учений с участием руководства и курсантов выпускного курса образовательного учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Учения в Псковском филиале стартовали одновременно с Академией ФСИН России 27 января. Ежедневно в течение десяти дней курсанты выпускного курса, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», в условиях непрерывно развивающихся событий в игровой форме и с распределением ролей выполняли различные задания, воспроизводя ситуации, реально возникающие в практической деятельности сотрудников исправительных учреждений. Их работу оценивали руководство, профессорско-преподавательский состав образовательной организации и практические работники территориальных органов ФСИН России. Консультативную помощь на учениях оказывали сотрудники ФКУ ИК-4, ФКУ «Отдел по конвоированию» и ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области, экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области.

Заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России по учебной и научной работе Юлия Михайлова, возглавлявшая оперативный штаб учений «Итог–2021» в образовательной организации, отметила, что коллективы справились с поставленными перед ними задачами.

Всем курсантам выставлены оценки и даны соответствующие дополнительные рекомендации.