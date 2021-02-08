0
14:44
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
13:26
Два детсада закрыты на карантин в Псковской области
12:31
Незаконную фотосессию с львёнком устроили в Петербурге
12:16
Из-за карантина по бешенству в Новосокольническом районе прививают собак и кошек
10:38
Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
10:35
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
09:11
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки
Еще новости
Общество

Итоги комплексных учений подвели в Псковском филиале Академии ФСИН

В Псковском филиале Академии ФСИН России завершились учения среди старшекурсников, итоги которых были подведены на заседании оперативного штаба учений с участием руководства и курсантов выпускного курса образовательного учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Учения в Псковском филиале стартовали одновременно с Академией ФСИН России 27 января. Ежедневно в течение десяти дней курсанты выпускного курса, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», в условиях непрерывно развивающихся событий в игровой форме и с распределением ролей выполняли различные задания, воспроизводя ситуации, реально возникающие в практической деятельности сотрудников исправительных учреждений. Их работу оценивали руководство, профессорско-преподавательский состав образовательной организации и практические работники территориальных органов ФСИН России. Консультативную помощь на учениях оказывали сотрудники ФКУ ИК-4, ФКУ «Отдел по конвоированию» и ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области, экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области.

Заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России по учебной и научной работе Юлия Михайлова, возглавлявшая оперативный штаб учений «Итог–2021» в образовательной организации, отметила, что коллективы справились с поставленными перед ними задачами.

Всем курсантам выставлены оценки и даны соответствующие дополнительные рекомендации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
08 февраля 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Два детсада закрыты на карантин в Псковской области
08 февраля 2021
Два детсада закрыты на карантин в Псковской области
Незаконную фотосессию с львёнком устроили в Петербурге
08 февраля 2021
Незаконную фотосессию с львёнком устроили в Петербурге
Из-за карантина по бешенству в Новосокольническом районе прививают собак и кошек
08 февраля 2021
Из-за карантина по бешенству в Новосокольническом районе прививают собак и кошек
Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
08 февраля 2021
Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
08 февраля 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки
08 февраля 2021
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает псковичей на выставки
Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
08 февраля 2021
Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

Идет загрузка...