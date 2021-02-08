19-летний житель Дновского района попал в ДТП на угнанном автомобиле

12:13, 08 февраля 2021, ПАИ

В Дновском районе 19-летний местный житель попал в ДТП на угнанном автомобиле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Ночью 7 февраля в деревне Морино был угнан автомобиль УАЗ, который принадлежит местной сельхозорганизации. Вскоре транспортное средство обнаружили с техническими повреждениями. Оказалось, что обвиняемый угнал автомобиль и решил на нём покататься. Не справившись с управлением, он врезался в столб и скрылся с места преступления.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.