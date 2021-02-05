Погорячее. Главные события месяца глазами экспертов. Январь 2021 года

13:23, 08 февраля 2021, ПАИ

Трудно ожидать в январе, треть которого составили новогодние праздники, каких-либо знаковых событий. Но в этот раз первый месяц зимы оказался настолько насыщенным, что существуй примета «какой январь — такой и весь год», нас ждал бы тот еще 2021-й. Хотя таким год окажется и без всяких примет. Январь 2021 года стал квинтэссенцией богатого событийного ряда: здесь и ЧП, и политические вызовы федеральной повестки, и точки отсчета процессов, которые в полной мере нам предстоит оценить только в перспективе.

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

ТОП-5

5 место. Несанкционированные акции протеста

Среди наших читателей найдутся те, кто посчитает, что это событие должно было занять первую строчку рейтинга событий января 2021 года. Но ни один из экспертов ПАИ не поставил протестные акции во главу топа.

«Событие знаковое, но оно не дает абсолютно никакого среза по региональной проблематике, это московское эхо. Состав участников и политических сил, которые вышли на улицу в Пскове, дает представление об общей неорганизованности и слабости организаторов», - считает эксперт, представляющий одну из парламентских политических партий. «Протестные акции — общий сигнал для властей всех уровней о том, что целое электоральное поколение может быть потеряно для конструктивного диалога. А это уже системная проблема, которая уже отражается на всей политической системе», - отмечает другой наш эксперт, имеющий отношений к организации избирательных кампаний.

Обе точки зрения представляются нам одинаково значимыми. Свои мысли по поводу прошедших в Пскове несанкционированных акций наши авторы уже высказали сразу после их завершения.

4 место. Прямые линии и интервью губернатора Михаила Ведерникова

В январе Михаил Ведерников дважды побывал в прямом эфире региональных СМИ. Сперва на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», затем провел прямую линию с жителями региона на ГТРК «Псков» в эфире телеканала «Россия24».

Михаил Ведерников старается придерживаться заложенных традиций прямого общения с журналистами. Нельзя сказать, что общается со СМИ он очень часто, однако и упрекнуть его в медийной закрытости невозможно: каналов доступа к первому лицу региона более чем достаточно. Так же, как и у губернатора - возможностей донести свою точку зрения до журналистов и жителей.

Оба эфира отчасти стали для Михаила Ведерникова формой отчета о проделанной за 2020 года работе и актуализации наиболее важных на данный момент тем (вакцинация, вопросы энергоснабжения, исполнение нацпроектов). По большому счету, отмечают наши эксперты, обошлось без громких заявлений (так, некоторые ждали, что прямо в эфире губернатор отправит в отставку некоторых своих подчиненных). Однако реплика Ведерникова о готовности возглавить список «Единой России» на выборах в областное Собрание частью наблюдателей (в основном, за пределами региона) была трактована как свидетельство о противоречиях между главой Псковской области и секретарем Генсовета «Единой России», сенатором от Псковской области Андреем Турчаком.

На самом деле, этот эпизод стал классической иллюстрацией того, как некоторые эксперты (без преуменьшения, действительно, эксперты и политологи) в отсутствии достаточного объема информации начинают трактовать произошедшее, выдвигая конспирологические теории. Скажем только, что такая реакция на слова Михаила Ведерникова заинтересованные и осведомленные в ситуации стороны изрядно позабавила.

Возвращаясь к эфиру главы региона. И в этот раз, как и все предыдущие, тысячи вопросов, которые поступили накануне эфира на «Россию24», - это прекрасный детальный срез проблематики региона. Он существенно дополняет картинку, имеющуюся у администрации области после работы систем онлайн-мониторинга интернета и социальных сетей.

3 место. Открытие детского корпуса областной инфекционной больницы

В системе здравоохранения Псковской области появился еще один объект здравоохранения — детская инфекционка. И хоть она входит в общий комплекс новой инфекционной больницы, ее важность в том, что это детское лечебное учреждение должно стать образцом для других лечебниц, ориентированных на детей.

Проект для России уникальный. Первоначально возведение детского корпуса не стояло. Строительство стало возможным только благодаря решению президента Владимира Путина. Кроме того, специалистам Минобороны не приходилось до этого строить детские лечебные учреждения, и одними из родителей проекта в его деталях стали псковские медики.

Детский корпус инфекционки действительно впечатляет. Так же, как и то, что на работу в нем удалось привлечь медиков из других регионов. Однако, отмечают некоторые эксперты ПАИ, опасность в том, что инфекционка может стать не образцом для подражания, а «станет образцовой».

«Это разные вещи, как вы понимаете. В инфекционную больницу, ее детский корпус в том числе, начнут возить делегации, козырять ею, демонстрировать ее другим медучреждениям Псковской области — вот, берите пример. Но у других ЛПУ региона может просто не быть стартовых условий для обеспечения комфортной работы медикам, не быть столь внимательного отношения со стороны властей. И вопрос тут не только в активности главного врача», — говорит один из экспертов.

Будем надеяться, что эти опасения, имеющие все же под собой почву, не сбудутся и вся медсеть Псковской области медленно, но неуклонно подтянется до высоких стандартов, которые задает свежесозданная инфекционная больница. Основания для такой надежды есть: 500 млн рублей федеральных средств ежегодно на здравоохранение региона — деньги совсем не маленькие. Хотя, как отметил Михаил Ведерников, чтобы закрыть все нужды, надо в 4 раза больше. Та еще задачка для региональных властей.

2 место. Начало массовой вакцинации от коронавируса

Организация массовой вакцинации и ее успешность — это, пожалуй, самый важный неполитический вызов, который сейчас стоит перед региональными властями. На момент подготовки рейтинга заявлено о том, то в Псковской области первый этап вакцинации прошло более 4 тысяч человек, а к концу февраля заработает уже 30 прививочных пунктов (сейчас их 23).

Прямо скажем, пока темпы и объемы вакцинации не поражают. Если они будут сохраняться, то привить более 60% населения, а стоит именно такая задача, получится совсем не быстро. С учетом особых условий хранения вакцины, необходимой предварительной записи, процесс, будем честными, ускорить непросто. Так что система здравоохранения Псковской области решает сейчас сложную задачу. Отметим и еще один факт: лидеры общественного мнения — депутаты, общественники и так далее — как-то не торопятся подавать своим землякам-псковичам личный пример в вакцинировании. Ну, или считают прививку чересчур интимным делом, чтобы публично о ней заявлять.

Словом, работы впереди еще очень много, и не зря вопрос о вакцинации вслед за эпидобстановкой стал постоянным на заседании регионального оперштаба.

1 место. Нарушение электроснабжения и принятие решение о модернизации электросетевого хозяйства Псковской области

В некоторых районах Псковской области Новый год прошел в декорациях постапокалипсиса: света нет, на дворе мороз. «Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты...» И далее по тексту известной народной переделки.

Несколько дней энергетики, сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области самоотверженно ликвидировали последствия непогоды. Быстро это сделать получилось далеко не везде. И хорошо, обошлось без несчастных случаев.

Факт того, что обычная русская зима вдруг стала для Псковской области стихийным бедствием, говорит о том, что назрел насущный вопрос в модернизации регионального энергосетевого хозяйства. Губернатор Михаил Ведерников, глава «Россетей» Павел Ливинский и Минэнерго РФ пришли к консолидированному решению о необходимости заняться этим уже в 2021 году.

Программа модернизации разрабатывается, в ближайшее время она станет темой для обсуждения заинтересованных сторон. И, конечно, важно, чтобы затраты на нее не легли финансовым бременем на потребителей.

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