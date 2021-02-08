27 классов в Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Псковской области на карантин закрыты 27 классов в 18 школах, 447 учеников переведены на дистанционное обучение, сообщает официальный Telegram-канал региона.
В детских садах на карантине по коронавирусу находятся 10 групп в пяти дошкольных учреждениях.
По ОРВИ закрыто 29 классов в 10 школах. В детских садах на карантине 10 групп в шести учреждениях.
Полностью на карантин в Псковской области закрыты два детских сада: в посёлке Вышгородок из-за ОРВИ, во Владимирском Лагере из-за коронавируса.