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Общество

Псковские теплосети рассказали об объёмных работах на Юбилейной

Псковские тепловые сети рассказали об объёмных работах, которые проводятся на улице Юбилейной у дома № 71а. Как сообщается на странице предприятия в Instagram, по указанному адресу ведётся замена всего участка сетей от тепловой камеры до узла учёта на полипропиленовые.

«Полипропилен – это материал, который получают из нефтепродуктов либо газов крекинга нефти, которые соединяются с катализаторами. Выпускается полипропилен в виде порошка или гранул. Коррозионные процессы почти не влияют на материал, плотность и термостойкость меньше. Даже если вода долго контактирует с поверхностью, влага не проникает внутрь конструкций на основе этого материала», - рассказали в ПТС.

Отмечается, что при полной замене участков трасс (перекладке) используется именно полипропилен. Однако с имеющимися сетями всё сложнее. «Технически невозможно состыковать между собой железо и полипропилен, по этой причине при проведении ремонтно-восстановительных работ вы часто можете видеть металлические трубы, но в изоляции, которая, к слову сказать, тоже изготовлена из полипропилена», - пояснили в компании.

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