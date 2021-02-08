Лучших учёных наградили в Пскове

14:18, 08 февраля 2021, ПАИ

Традиционное мероприятие, посвящённое Дню российской науки, состоялось в ПсковГУ 8 февраля. Почётные грамоты из рук ректора Натальи Ильиной получили лучшие учёные, исследователи и изобретатели вуза. Также на собрании озвучили основные результаты научной деятельности в ПсковГУ в минувшем году и обсудили ключевые направления развития в долгосрочной перспективе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В номинации «Лучшая научная лаборатория – 2020» награду получила заведующий лабораторией «Социогуманитарная регионика» Наталья Большакова. В 2020 году при участии сотрудников лаборатории были реализованы проекты «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне», онлайн-музей «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны», сборник «Псковские сказки детям» и акция «Чистый город – хорошая речь!».

Лучшим научным проектом по итогам 2020 года стал проект создания распределенной системы экологического мониторинга водных объектов с использованием сети автоматизированных измерительных станций. Руководит проектом проректор ПсковГУ по научной работе Тарас Антал. На реализацию проекта учёные получили грант Российского научного фонда (ведущие учёные) в размере 22 млн рублей.

Лучшим изобретателем 2020 стал доцент кафедры архитектуры и строительства ПсковГУ Вадим Глебов. В течение года он получил 13 патентов на изобретения, направленные на повышение эффективности строительных машин.

Профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Илона Мотеюнайте стала победителем в номинации «Автор лучшей монографии – 2020» за монографию об историке литературы Сергее Дурылине. За лучшую научную статью минувшего года награду вручили доценту кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Василию Фролову.

Награды получили победители конкурса молодых ученых ПсковГУ – 2021. Конкурс проводится в этом году впервые и направлен на поддержку индивидуальных научных исследований, проводимых молодыми учеными до 35 лет. В конкурсе приняло участие 20 человек, 10 из них получили высокую оценку работ от экспертов научно-технического совета ПсковГУ. Победители получат от вуза гранты размером 40 тысяч рублей на проведение исследований.

Также на торжественном мероприятии отметили директора библиотеки ПсковГУ Наталию Григорьеву, которая в 2020 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата наук. Её работа посвящена псковским этнонимам.

2021 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом науки и технологий.