Когда россияне смогут снять маски, рассказала эксперт

14:52, 08 февраля 2021, ПАИ

Сроки отмены масочного режима назвали в Роспотребнадзоре. Как сообщает РИА Новости, ношение средств индивидуальной защиты может стать необязательным уже в 2021 году.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная пояснила, что для этого необходимо продолжать соблюдать меры профилактики распространения COVID-19 и не расслабляться. "В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих", - заявила эксперт.

Кроме того, по её словам, для прекращения пандемии иммунитет к коронавирусу должен быть не менее, чем у 60-70% населения. Наталья Пшеничная уточнила, что в наступившем году фиксируется устойчивое снижение заболеваемости, что косвенно может отражать увеличение иммунной прослойки населения. Также в стране развернута масштабная вакцинация.