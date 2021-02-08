Выставка о геноциде советского народа открылась в Петербурге

16:56, 08 февраля 2021, ПАИ

8 февраля в выставочном зале архивной службы Санкт-Петербурга открылась выставка «Без срока давности», сообщил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин на своей странице в Instagram.

Посетители выставки могут ознакомиться с документами, в том числе рассекреченными в 2020 году, рассказывающими о каждом из оккупированных регионов. «Всё это – свидетельство о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны», - подчеркнул Валерий Кузьмин.

Он рассказал, что в минувшем году сотрудники архивов страны работали над сборником документов «Без срока давности». «За этой сухой, на первой взгляд, фразой скрыт не просто скрупулезный труд по отбору и подготовке материалов, а тяжелейшие эмоциональные переживания. Для опытных архивистов, которые годами работают с документами, оказалось серьезным испытанием погружение в тему Великой Отечественной войны», - заметил директор Государственного архива Псковской области.

Специалисты за короткий период времени обработали тысячи справок, донесений, приказов, дневников свидетелей, актов о злодеяниях фашистов на оккупированной земле. По словам Валерия Кузьмина, ни один кинофильм, ни одно художественное произведение не смогут передать даже одного процента того ужаса, который довелось пережить советским людям. «Да, наши земли всегда была приграничной территорией, и враг неоднократно приходил к стенам ее крепостей. Но эта война стала войной ради уничтожения», - заявил директор псковского архива.

Он напомнил, что враг не просто захватывал территории, он убивал стариков, женщин, детей. «Солдаты врывались в чужие дома, насиловали матерей на глазах их детей, а потом убивали всех, даже лежавших в колыбельке младенцев, расстреливали бежавшие от врага семьи, застигнутые в дороге. И тела так и оставались лежать в придорожной траве в назидание живым. Живьем закапывали раненых красноармейцев, и земля, по воспоминаниям очевидцев, еще несколько дней шевелилась в этом месте, и слышались стоны умиравших», - поделился Валерий Кузьмин.

Таких чудовищных свидетельств множество, и, добавил он, подобные выставки призваны рассказать о них. «Не для того, чтобы напугать! Нет. Они для того, чтобы наши дети и внуки помнили об ужасах войны, чтобы ценили вклад предков в Победу, чтобы общечеловеческая трагедия больше никогда не повторилась!» - подытожил Валерий Кузьмин.