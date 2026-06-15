Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специальные развлечения для детей подготовили организаторы фестиваля «РосянкаФест»

Развлечения для детей подготовили организаторы фестиваля «РосянкаФест», который пройдёт в деревне Цевло Бежаницкого района 20 июня.

Фото: Полистовский заповедник

«Для младших гостей фестиваля дикой природы мы готовим много интересного: спортивную площадку – дартс, кольцеброс, попади в цель, кто сильнее, крестики-нолики с мячом и батуты», – перечислили организаторы.

Шахматный турнир подойдёт для всех возрастов и уровней подготовки. Викторину «Любимые сказки народов России» и буккросинг готовит Бежаницкая библиотека. Также состоится историко-экологический квест по деревне Цевло для самостоятельного прохождения командой или индивидуально. От проекта «Игры нашего двора «Айда с нами» для детей любого возраста подготовлены ботаническая и раскраска о насекомых; игры по мотивам книг о жизни пчёл и преобразовании гусеницы в бабочку; творческая мастерская о том, как семечко становится цветочным полем.

Гостей ждут 20 июня в деревне Цевло Бежаницкого района. Начало в 14:00 на берегу озера.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Озёрные летописи», поддержанного Президентским фондом природы.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июня 2026

Волонтёры привели в порядок мемориал детям войны в Бежаницком районе
15 июня 2026

Россия и Индия могут расширить географию прямых рейсов на фоне переговоров о безвизе
15 июня 2026

Завершились «Большие гастроли» Псковского театра драмы в Москве
15 июня 2026

Международный байк-фестиваль пройдёт в Псковской области
15 июня 2026

Дело бывшего доцента ПсковГУ передали в суд
15 июня 2026

С 2027 года страховую пенсию будут оформлять без заявления
15 июня 2026

Пошаговая инструкция: как вернуть украденные с карты деньги
15 июня 2026

Эксперт Банка России объяснил, когда банки блокируют переводы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...