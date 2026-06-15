Специальные развлечения для детей подготовили организаторы фестиваля «РосянкаФест»

11:30, 15 июня 2026, ПАИ

Развлечения для детей подготовили организаторы фестиваля «РосянкаФест», который пройдёт в деревне Цевло Бежаницкого района 20 июня.

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«Для младших гостей фестиваля дикой природы мы готовим много интересного: спортивную площадку – дартс, кольцеброс, попади в цель, кто сильнее, крестики-нолики с мячом и батуты», – перечислили организаторы.

Шахматный турнир подойдёт для всех возрастов и уровней подготовки. Викторину «Любимые сказки народов России» и буккросинг готовит Бежаницкая библиотека. Также состоится историко-экологический квест по деревне Цевло для самостоятельного прохождения командой или индивидуально. От проекта «Игры нашего двора «Айда с нами» для детей любого возраста подготовлены ботаническая и раскраска о насекомых; игры по мотивам книг о жизни пчёл и преобразовании гусеницы в бабочку; творческая мастерская о том, как семечко становится цветочным полем.

Гостей ждут 20 июня в деревне Цевло Бежаницкого района. Начало в 14:00 на берегу озера.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Озёрные летописи», поддержанного Президентским фондом природы.