Псковская область наращивает темпы контрактации нацпроектов

18:01, 08 февраля 2021, ПАИ

Псковская область по контрактации нацпроектов вышла на 52,7%, сообщает официальный Teledram-канал региона. В прошлом году на аналогичный показатель – 59% – регион вышел в апреле.

Лидерами среди нацпроектов стали «Безопасные и качественные дороги», где контрактация выполнена 71,2%, «Демография» – 49,58% и «Здравоохранение» – 38,43 %.

В этом году планируется увеличить темпы работы – губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил к 31 марта заключить 100% контрактов. Поэтому работа по нацпроектам ведётся довольно активно.