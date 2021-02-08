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Экономика

Псковская область наращивает темпы контрактации нацпроектов

Псковская область по контрактации нацпроектов вышла на 52,7%, сообщает официальный Teledram-канал региона. В прошлом году на аналогичный показатель – 59% – регион вышел в апреле.

Лидерами среди нацпроектов стали «Безопасные и качественные дороги», где контрактация выполнена 71,2%, «Демография» – 49,58% и «Здравоохранение» – 38,43 %. 

В этом году планируется увеличить темпы работы – губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил к 31 марта заключить 100% контрактов. Поэтому работа по нацпроектам ведётся довольно активно. 

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