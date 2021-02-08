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Общество

Фестиваль некоммерческих организаций «Дорогою добра» пройдет в Пскове 27 февраля

Фестиваль «Дорогою добра» пройдёт 27.февраля 2021 в рамках проекта «Осознанная благотворительность» реализуемого благотворительным фондом  «Добрый город». Об этом сообщает паблик ВКонтакте  «Дорогою добра Псков». Цель мероприятия - познакомить жителей города с деятельностью НКО Пскова и Псковской области. Содействовать росту доверия и понимания между организациями некоммерческого сектора и гражданами.

Фестиваль пройдет на 7 площадках, при участии 60 некоммерческих организаций Пскова, Псковской и Ленинградской областей.  На фестивале запланировано множество интересных событий - будет ярмарка, квест, мастер-классы, выступления экспертов, спортивные занятия, концерт, мобильный планетарий, песни и танцы и многое другое. 
В центре Пскова будет организовано 6 площадок:

1. «Люди добрые» - здесь соберут организации, чья деятельность в большей степени сконцентрирована на поддержке и взаимодействии со взрослыми людьми и людьми старшего возраста. Адрес – площадь Ленина, 1 (Центр семьи)

2. «Детская площадка» – тут будут работать организации, чья работа в первую очередь связана с детьми. Адрес – Советская, 15 (ОблСовПроф)

3. «Вольный город» - правозащита, дискуссии и все, что с этим связано. Л. Поземского ½. (КП Шаг)

4. «Культурная революция» - организации, работающие с культурными проектами. Адрес – ул. Воеводы Шуйского, 2 (Колледж культуры и искусства)

5. «За ЗОЖ» - активные уличные мероприятия от организаций и инициатив, работающих в сфере спорта и здоровья. Локация – сквер возле Троицкого моста на левом берегу Псковы (спуск от ДКП).

6. «Территория творчества», ремесленная ярмарка и творческие мастер-классы, а также финальное испытание квеста. Адрес – Некрасова, 19 (офис Команда2018)

Еще одна площадка пройдёт он-лайн:
«Помощь рядом» - бесплатные консультации он-лайн, по телефону или скайпу будут проводить юристы, психологии и другие специалисты.

Весь день будет работать «Студия» - онлайн трансляция фестиваля, прямые включения с площадок, дискуссии с интересными экспертами. Трансляция будет вестись на интернет-ресурсах благотворительного фонда «Добрый город», который выступает организатором фестиваля.

Что будут участники делать на фестивале
Цель проведения фестиваля - привлечение внимание горожан к работе и проектам некоммерческого сектора. Показать, какие общественные организации работают в Пскове и Псковской области, кого они поддерживают и кому они могут помочь, а также как горожане могут поддержать общественные инициативы или принять участие в их работе. При этом фестиваль станет активным действием -  посетители будут не зрителями, а равноправными участниками. Поэтому все площадки объединит квест.

Квест «Тайны Древнего Пскова»
В предпоследний день зимы участникам квеста предстоит помочь сохранить древний город от вмешательства недобрых сил. Легенда квеста связана с историей Пскова, а испытания будут проходить на площадках фестиваля. Самые быстрые участники получат призы от организаторов.Но и это еще не все!

Круг Благотворителей
В этом году организаторы не станут отказываться от ежегодного фандрайзингового мероприятия. Проведут его в онлайн и офлайн форматах. Можно будет сделать пожертвование на площадках фестиваля и через интернет-ресурсы. Три проекта уже отобраны, и скоро о них расскажут.

Где, когда и что

Когда: 27 февраля 2021 года
Где:г.Псков, офлайн:
1. «Люди добрые» – площадь Ленина, 1 (Центр семьи)

2. «Детская площадка» – Советская, 15 (ОблСовПроф)

3. «Вольный город» - Л. Поземского ½. (КП Шаг)

4. «Культурная революция» – ул. Воеводы Шуйского, 2 (Колледж культуры и искусства)

5. «За ЗОЖ» – сквер возле Троицкого моста на левом берегу Псковы (спуск от Центра семьи).

6. «Территория творчества» – Некрасова, 19 (офис Команда2018)Он-лайн:

7. «Помощь рядом» - о записи на консультации будет дополнительно сообщено в группе фестиваля Вконтакте.

Все новости и актуальную информацию о мероприятии можно найти и на сайте Фонда.

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