Фестиваль некоммерческих организаций «Дорогою добра» пройдет в Пскове 27 февраля

20:34, 08 февраля 2021, ПАИ

Фестиваль «Дорогою добра» пройдёт 27.февраля 2021 в рамках проекта «Осознанная благотворительность» реализуемого благотворительным фондом «Добрый город». Об этом сообщает паблик ВКонтакте «Дорогою добра Псков». Цель мероприятия - познакомить жителей города с деятельностью НКО Пскова и Псковской области. Содействовать росту доверия и понимания между организациями некоммерческого сектора и гражданами.



Фестиваль пройдет на 7 площадках, при участии 60 некоммерческих организаций Пскова, Псковской и Ленинградской областей. На фестивале запланировано множество интересных событий - будет ярмарка, квест, мастер-классы, выступления экспертов, спортивные занятия, концерт, мобильный планетарий, песни и танцы и многое другое.

В центре Пскова будет организовано 6 площадок:

1. «Люди добрые» - здесь соберут организации, чья деятельность в большей степени сконцентрирована на поддержке и взаимодействии со взрослыми людьми и людьми старшего возраста. Адрес – площадь Ленина, 1 (Центр семьи)

2. «Детская площадка» – тут будут работать организации, чья работа в первую очередь связана с детьми. Адрес – Советская, 15 (ОблСовПроф)

3. «Вольный город» - правозащита, дискуссии и все, что с этим связано. Л. Поземского ½. (КП Шаг)

4. «Культурная революция» - организации, работающие с культурными проектами. Адрес – ул. Воеводы Шуйского, 2 (Колледж культуры и искусства)

5. «За ЗОЖ» - активные уличные мероприятия от организаций и инициатив, работающих в сфере спорта и здоровья. Локация – сквер возле Троицкого моста на левом берегу Псковы (спуск от ДКП).

6. «Территория творчества», ремесленная ярмарка и творческие мастер-классы, а также финальное испытание квеста. Адрес – Некрасова, 19 (офис Команда2018)

Еще одна площадка пройдёт он-лайн:

«Помощь рядом» - бесплатные консультации он-лайн, по телефону или скайпу будут проводить юристы, психологии и другие специалисты.



Весь день будет работать «Студия» - онлайн трансляция фестиваля, прямые включения с площадок, дискуссии с интересными экспертами. Трансляция будет вестись на интернет-ресурсах благотворительного фонда «Добрый город», который выступает организатором фестиваля.



Что будут участники делать на фестивале

Цель проведения фестиваля - привлечение внимание горожан к работе и проектам некоммерческого сектора. Показать, какие общественные организации работают в Пскове и Псковской области, кого они поддерживают и кому они могут помочь, а также как горожане могут поддержать общественные инициативы или принять участие в их работе. При этом фестиваль станет активным действием - посетители будут не зрителями, а равноправными участниками. Поэтому все площадки объединит квест.



Квест «Тайны Древнего Пскова»

В предпоследний день зимы участникам квеста предстоит помочь сохранить древний город от вмешательства недобрых сил. Легенда квеста связана с историей Пскова, а испытания будут проходить на площадках фестиваля. Самые быстрые участники получат призы от организаторов.Но и это еще не все!



Круг Благотворителей

В этом году организаторы не станут отказываться от ежегодного фандрайзингового мероприятия. Проведут его в онлайн и офлайн форматах. Можно будет сделать пожертвование на площадках фестиваля и через интернет-ресурсы. Три проекта уже отобраны, и скоро о них расскажут.



Где, когда и что



Когда: 27 февраля 2021 года

Где:г.Псков, офлайн:

1. «Люди добрые» – площадь Ленина, 1 (Центр семьи)

2. «Детская площадка» – Советская, 15 (ОблСовПроф)

3. «Вольный город» - Л. Поземского ½. (КП Шаг)

4. «Культурная революция» – ул. Воеводы Шуйского, 2 (Колледж культуры и искусства)

5. «За ЗОЖ» – сквер возле Троицкого моста на левом берегу Псковы (спуск от Центра семьи).

6. «Территория творчества» – Некрасова, 19 (офис Команда2018)Он-лайн:

7. «Помощь рядом» - о записи на консультации будет дополнительно сообщено в группе фестиваля Вконтакте.

Все новости и актуальную информацию о мероприятии можно найти и на сайте Фонда.