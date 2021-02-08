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Политика

Псковский комитет по охране объектов культурного наследия возглавил Вадим Нэдик

Вадим Нэдик. Фото администрации Псковской области

 

Вадим Нэдик назначен председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Соответствующее распоряжение губернатор Михаил Ведерников подписал в понедельник, 8 февраля, и об этом сообщила областная администрация.

Ранее, с мая прошлого года, Вадим Нэдик исполнял обязанности руководителя данного государственного органа. За прошлый год комитету удалось проделать большой объём работ. Так, например, выдано 122 задания и 103 разрешения на проведение работ по сохранению памятников истории региона. В прошлом году утверждено 218 границ территорий объектов культурного наследия, что сопоставимо с работой, проведённой за последние пять лет. В дальнейшем, заметил Вадим Нэдик, это позволит создать объединённую зону охраны города Пскова, где будут учтены и буферные зоны памятников, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, подготовлено около 5,2 тыс. заключений о нахождении земельных участков в границах территорий памятников и зон охраны. В Единый государственный реестр недвижимости включены новые сведения о более чем 100 объектах культурного наследия. Выявлено и поставлено на учёт восемь новых, в том числе территория одного из самых крупных в годы войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на  Северо-Западе СССР «Шталаг 372» (Stalag 372). До 9 мая этот объект планируется включить в государственный реестр памятников.

«По ключевым показателям работы комитета в прошлом году все планы реализованы. Основные запланированные мероприятия, несмотря на действующие санитарные ограничения, удалось осуществить», – заметил Вадим Нэдик. 

Напомним, что Вадим Нэдик имеет два высших образования – инженера-экономиста и юриста, а также стаж работы в федеральных органах, органах исполнительной власти области более 15 лет.

 

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