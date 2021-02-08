Псковский комитет по охране объектов культурного наследия возглавил Вадим Нэдик

21:22, 08 февраля 2021, ПАИ

Вадим Нэдик назначен председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Соответствующее распоряжение губернатор Михаил Ведерников подписал в понедельник, 8 февраля, и об этом сообщила областная администрация.

Ранее, с мая прошлого года, Вадим Нэдик исполнял обязанности руководителя данного государственного органа. За прошлый год комитету удалось проделать большой объём работ. Так, например, выдано 122 задания и 103 разрешения на проведение работ по сохранению памятников истории региона. В прошлом году утверждено 218 границ территорий объектов культурного наследия, что сопоставимо с работой, проведённой за последние пять лет. В дальнейшем, заметил Вадим Нэдик, это позволит создать объединённую зону охраны города Пскова, где будут учтены и буферные зоны памятников, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, подготовлено около 5,2 тыс. заключений о нахождении земельных участков в границах территорий памятников и зон охраны. В Единый государственный реестр недвижимости включены новые сведения о более чем 100 объектах культурного наследия. Выявлено и поставлено на учёт восемь новых, в том числе территория одного из самых крупных в годы войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на Северо-Западе СССР «Шталаг 372» (Stalag 372). До 9 мая этот объект планируется включить в государственный реестр памятников.

«По ключевым показателям работы комитета в прошлом году все планы реализованы. Основные запланированные мероприятия, несмотря на действующие санитарные ограничения, удалось осуществить», – заметил Вадим Нэдик.

Напомним, что Вадим Нэдик имеет два высших образования – инженера-экономиста и юриста, а также стаж работы в федеральных органах, органах исполнительной власти области более 15 лет.