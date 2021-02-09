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Общество

81 человек заболел коронавирусом в Псковской области за сутки

В Псковской области за сутки коронавирусом заболел 81 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона подчеркнул, что из всех выявленных за сутки случаев – три зафиксированы в действующих очагах.

«Показатели позволяют перейти к обсуждению следующего этапа смягчению ограничений», - отметил Ведерников.

За сутки от коронавируса избавились 37 человек. Всего с начала пандемии выздоровело 18 918 человек, умерло от COVID-19 144 человека.

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