81 человек заболел коронавирусом в Псковской области за сутки

07:00, 09 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области за сутки коронавирусом заболел 81 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона подчеркнул, что из всех выявленных за сутки случаев – три зафиксированы в действующих очагах.

«Показатели позволяют перейти к обсуждению следующего этапа смягчению ограничений», - отметил Ведерников.

За сутки от коронавируса избавились 37 человек. Всего с начала пандемии выздоровело 18 918 человек, умерло от COVID-19 144 человека.