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Общество

Рассматривать сугробы и произносить заговор от зубной боли советует сегодня народный календарь

9 февраля по народному календарю отмечается Златоустьев огонь. Это название день получил в честь Иоанна Златоуста — константинопольского архиепископа и богослова, пишет calend.ru.

Иоанн почитается церковью как один из трёх Вселенских святителей и учителей. На Руси его называли блестящим проповедником, и за свой ораторский дар Иоанн получил прозвище Златоуст.

В народе было принято молиться этому святому о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, а также о помощи в отчаянии. В этот день можно было произносить заговор от зубной боли, который звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

В этот день затапливали печь так, чтобы разом загорелись все поленья. Это предвещало семье мир и достаток. Для обряда заранее сушили дрова и щипали лучину.

Принято было считать, если в этот день облака шли против ветра – пойдёт снег. Если потели стёкла – к теплу. После метелей рассматривали сугробы, если их верхушки были закруглены – это к хорошему урожаю.

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