7 аварийных домов снесут в Плюссе

09:16, 09 февраля 2021, ПАИ

Прокуратура требует снести 7 расселенных аварийных многоквартирных домов в Плюссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что на территории посёлка находятся дома, которые подлежали сносу в 4 квартале 2017 года. Однако до настоящего времени необходимые работы не проведены.

Прокурор района направил в суд исковые заявления с требованием обязать администрацию Плюсского района снести эти дома. Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчика возложены соответствующие обязанности. 2 аварийных дома уже снесли.