Деятельность наркопритона пресекли в Пскове

12:22, 09 февраля 2021, ПАИ

В Пскове полиция пресекла деятельность наркопритона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

31-летний пскович летом 2020 года в течение месяца предоставлял свою квартиру на улице Яна Фабрициуса знакомым, где они употребляли запрещенные вещества. Во время обыска в помещении у мужчины нашли предметы, предназначенные для приёма наркотических средств. Химическая судебная экспертиза установила, что они ранее использовались по назначению.

Также полицейские нашли 31-летнего и 39-летнего мужчин, которые употребляли запрещенные вещества вместе с хозяином жилплощади. Их допросили в качестве свидетелей в рамках уголовного дела. Сам организатор наркопритона не стал отрицать вины и дал признательные показания. Псковский городской суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу.