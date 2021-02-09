Пожилой великолучанин повторно попался на хранении оружия

12:32, 09 февраля 2021, ПАИ

В Великолукском районе полиция изъяла у 65-летнего местного жителя винтовку Мосина, детали от огнестрельного оружия и боеприпасы времен войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В одной из деревень возле дома в надворных постройках стражи порядка нашли винтовку Мосина, более 500 патронов калибра 7,62 миллиметра, а также стволы и затворы от огнестрельного оружия периода Великой Отечественной войны. Пожилой мужчина пояснил, что оружие и боеприпасы он якобы нашел в местах боев. Причем, как выяснилось, он уже был судим по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Образцы изъятого у пенсионера направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.