Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в псковском банке

13:21, 09 февраля 2021, ПАИ

В Пскове полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, фальшивка была обнаружена 8 февраля в одном из финансовых учреждений, куда поступила в выручке торговой организации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять деньги, а также пользоваться специальным оборудованием.