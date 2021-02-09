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Общество

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в псковском банке

В Пскове полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, фальшивка была обнаружена 8 февраля в одном из финансовых учреждений, куда поступила в выручке торговой организации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять деньги, а также пользоваться специальным оборудованием.

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