6,5 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса
6,5 тысячи жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» в Пскове 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По словам Надежды Рагозиной, невозможно и не нужно привить 100 % населения области – до 18 лет не вакцинируют, а также граждан, которые уже переболели и имеют антитела. Некоторые люди имеют медицинские противопоказания. Поэтому такой задачи не стоит – привить всех жителей региона, уточнила она.
«Люди охотно прививаются, но спрос не ажиотажный. Очередей особых нет. Лист ожидания связан не с недостаточностью вакцины, а с пропускной способностью учреждений», – добавила спикер.