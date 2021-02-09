6,5 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса

14:15, 09 февраля 2021, ПАИ

6,5 тысячи жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» в Пскове 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Надежды Рагозиной, невозможно и не нужно привить 100 % населения области – до 18 лет не вакцинируют, а также граждан, которые уже переболели и имеют антитела. Некоторые люди имеют медицинские противопоказания. Поэтому такой задачи не стоит – привить всех жителей региона, уточнила она.

«Люди охотно прививаются, но спрос не ажиотажный. Очередей особых нет. Лист ожидания связан не с недостаточностью вакцины, а с пропускной способностью учреждений», – добавила спикер.