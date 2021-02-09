Весной у Псковской инфекционки появится свой сайт

14:50, 09 февраля 2021, ПАИ

Весной Псковская инфекционная больница планирует запустить свой сайт, сообщила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко.

«Создание сайта – первостепенная задача, но так как мы хотим получить качественный продукт, на это требуется время. Работа сейчас ведется. Будет личный кабинет, возможность записи на прием», - озвучила подробности медик.

Также Анастасия Повторейко рассказала, что на сайте будет представлена внутренняя жизнь больницы. Планируется, что у сайта будет с мобильное приложение.

Оценить сайт по первой картинке можно будет в начале марта. К концу марта-началу апреля уже ожидается расширенный вариант.

По словам Анастасии Повторейко, перед ними стоит задача завязать сайт инфекционки с порталом «Промед» – единой медицинской информационной платформой.