Бизнесмен, врач и президент: с кем россияне мечтают завести роман
Россияне рассказали, кого хотели бы видеть второй половинкой. Исследование среди более 3500 жителей разных регионов России провёл сервис «Работа.ру» накануне Дня Святого Валентина, сообщили Псковскому агентству информации в компании.
62% опрошенных считают самыми привлекательными для построения отношений предпринимателей (множественный выбор), 57% хотят построить отношения с врачами. 53% ищут партнёра в сфере IT. 45% участников исследования оценили привлекательность инженеров. Пятерку лидеров закрывают преподаватели — их отметили 42% респондентов.
Треть жителей России мечтают о романе с банкирами. 32% опрошенных хотят в партнёры поваров. Еще 28% респондентов хотели бы завести отношения с президентом, а 27% — с дипломатом. Четверть опрошенных не отказались бы от романа с военными.
20% жителей России отдают предпочтение представителям профессий, связанных с маркетингом и PR. По 17% респондентов считают привлекательными творческих людей — актеров и музыкантов, а также дизайнеров. Спортсменов в партнеры выбрали бы 15% опрошенных, а 14% влюбились бы в ученых.
Привлекательность министров отметили 12% жителей России. Еще 9% хотели бы завести роман с пилотом, 4% — с машинистом, по 1% — с блогером или телеведущим.
В варианте «Другое» участники исследования часто указывали профессии стоматолога и бортпроводницы. А большая часть респондентов заявили, что профессия второй половинки для них не имеет значения.