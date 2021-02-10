Бизнесмен, врач и президент: с кем россияне мечтают завести роман

10:29, 10 февраля 2021, ПАИ

Россияне рассказали, кого хотели бы видеть второй половинкой. Исследование среди более 3500 жителей разных регионов России провёл сервис «Работа.ру» накануне Дня Святого Валентина, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

62% опрошенных считают самыми привлекательными для построения отношений предпринимателей (множественный выбор), 57% хотят построить отношения с врачами. 53% ищут партнёра в сфере IT. 45% участников исследования оценили привлекательность инженеров. Пятерку лидеров закрывают преподаватели — их отметили 42% респондентов.

Треть жителей России мечтают о романе с банкирами. 32% опрошенных хотят в партнёры поваров. Еще 28% респондентов хотели бы завести отношения с президентом, а 27% — с дипломатом. Четверть опрошенных не отказались бы от романа с военными.

20% жителей России отдают предпочтение представителям профессий, связанных с маркетингом и PR. По 17% респондентов считают привлекательными творческих людей — актеров и музыкантов, а также дизайнеров. Спортсменов в партнеры выбрали бы 15% опрошенных, а 14% влюбились бы в ученых.

Привлекательность министров отметили 12% жителей России. Еще 9% хотели бы завести роман с пилотом, 4% — с машинистом, по 1% — с блогером или телеведущим.

В варианте «Другое» участники исследования часто указывали профессии стоматолога и бортпроводницы. А большая часть респондентов заявили, что профессия второй половинки для них не имеет значения.