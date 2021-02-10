Жители Дновского района получают самую большую зарплату в Псковской области

11:21, 10 февраля 2021, ПАИ

Жители Дновского района получают самую большую зарплату в Псковской области, сообщает Псковстат.

Среди муниципальных образований Псковской области самая высокая заработная плата за январь - ноябрь 2020 года сложилась в организациях (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью менее 15 человек) Дновского района – на 13,4% выше, чем в среднем по области. Самая низкая – в организациях Невельского района – на 24,3% ниже, чем в среднем по области.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь - ноябрь 2020 года, по оценке, составила 30 тысяч 806 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 6,4%. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата выросла на 3,5%.

Среди регионов Российской Федерации по величине среднемесячной заработной платы за ноябрь 2020 года Псковская область находилась на 74-м месте.

Наиболее высокий размер оплаты труда сложился в организациях финансовой и страховой деятельности - 51 тысяча 225 рублей. Уровень оплаты труда работников предприятий общественного питания и гостиниц за январь - ноябрь 2020 года был ниже среднеобластного на 40,7% и составил 18 тысяч 256 рублей.