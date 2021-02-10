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Прожить на 4651 рубль в месяц предлагает статистика псковичам

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц на конец декабря 2020 года составила 4651,87 рубля и  увеличилась по сравнению с декабрем 2019 года на 9,8 процента, сообщает Псковстат.

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали: ювелирные изделия – на 29,1%, фотоаппараты – на 17,6%, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 11,7%, медикаменты – на 11,0%, ткани хлопчатобумажные – на 10,8%,  медицинские товары – на 10,7%. Наибольшее снижение цен отмечено на: моторное топливо  – на 1,4%, нитки – на 0,9%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на: услуги правового характера – на 8,9%, беспроводную радиосвязь – на 7,8%, ветеринарные услуги – на 5,8%, ритуальные услуги – на 4,5%.

Среди бытовых услуг значительнее других подорожали: услуги бань и душевых – на 14%, химическая чистка, услуги прачечных – на 7,2%, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов  – на 6,8%, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 5,0%.

 Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на услуги по подключению к интернету – на 4,5%, а также на услуги банков – на 2,8%.

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