Чёрный «снег» выпал в одном из городов Псковской области

14:07, 10 февраля 2021, ПАИ

9 февраля в Гдове выпал чёрный «снег». Так местные жители называют выбросы пепла из трубы центральной кочегарки, пишет газета «Гдовская заря».

Директор филиала АО «Нева Энергия» в городе Гдове Оскар Рейман пояснил, что выброс произошёл из-за небольшого технологического сбоя. «Из-за резкого понижения температуры воздуха стали выходить на повышенные мощности и в какой-то момент, видимо, не уследили. Проблему увидели сразу. Приносим землякам свои извинения и постараемся далее держать всё под контролем», – заявил он.

Сотрудник теплоснабжающей организации Владимир Васильев добавил, что на неполное сгорание топлива может влиять и его излишняя влажность, при чистке котлов тоже происходит выброс. «Но главная причина проблемы в том, что ещё на стадии строительства жилых домов в такой близости с кочегаркой о последствиях не подумали", — заметил он.

10 февраля жители многоэтажных домов снова увидели повсюду пепел. «На детской площадке всё чёрное, бельё на балкон вешать нельзя, на машинах слой пепла. Сколько можно? Будем писать жалобу в прокуратуру, в Роспотребнадзор, раз не решают проблему», - заявил гдович Юрий Фомин, проживающий в микрорайоне возле котельной.