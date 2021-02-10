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Общество

Чёрный «снег» выпал в одном из городов Псковской области

9 февраля в Гдове выпал чёрный «снег». Так местные жители называют выбросы пепла из трубы центральной кочегарки, пишет газета «Гдовская заря».

Директор филиала АО «Нева Энергия» в городе Гдове Оскар Рейман пояснил, что выброс произошёл из-за небольшого технологического сбоя. «Из-за резкого понижения температуры воздуха стали выходить на повышенные мощности и в какой-то момент, видимо, не уследили. Проблему увидели сразу. Приносим землякам свои извинения и постараемся далее держать всё под контролем», – заявил он.

Сотрудник теплоснабжающей организации Владимир Васильев добавил, что на неполное сгорание топлива может влиять и его излишняя влажность, при чистке котлов тоже происходит выброс. «Но главная причина проблемы в том, что ещё на стадии строительства жилых домов в такой близости с кочегаркой о последствиях не подумали", — заметил он.  

10 февраля жители многоэтажных домов снова увидели повсюду пепел. «На детской площадке всё чёрное, бельё на балкон вешать нельзя, на машинах слой пепла. Сколько можно? Будем писать жалобу в прокуратуру, в Роспотребнадзор, раз не решают проблему», - заявил гдович Юрий Фомин, проживающий в микрорайоне возле котельной.

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