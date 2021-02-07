1,7 млн человек в России являются самозанятыми

14:36, 10 февраля 2021, ПАИ

В России количество самозанятых граждан достигло 1,7 млн человек. Об этом заявила сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, пишет газета «Известия».

«Сегодня, по сути, в режиме реального времени мы обрабатываем огромные массивы информации в отношении 157 млн человек, включая иностранных граждан; в отношении 3,4 млн компаний; в отношении 3,7 млн индивидуальных предпринимателей и, наверное, могу себе позволить не без гордости сказать, в отношении 1,7 млн самозанятых», - сказал он.

Такой режим действует с 2019 года, он будет активен в течение 10 лет. Самозанятые (физлица и индивидуальные предприниматели) могут платить от доходов налог в 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получат доход без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность.