Рассыпанные яблоки. Лев Шлосберг получил пощечину от родной партии

15:52, 10 февраля 2021, ПАИ

Партия «Яблоко» решила издать сборник писем членов партии. Не иначе. Григорий Явлинский написал статью. Лев Шлосберг написал письмо Явлинскому. Сергей Иваненко ответил Льву Шлосбергу. Кто в этой затейливой переписке Троцкий, кто Каутский, вроде бы сразу и не разберешься. Хотя история уже делала на этот счет кое-какие намеки.

Кратко напомним, что неформальный лидер, гуру «Яблока» Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой уже не в первый, в общем-то раз высказал свое мнение по поводу Алексея Навального и его методологии политической борьбы. Статья вызвала бурную реакцию в среде оппозиции. Публикация стала хайповой, обсуждаемой, высказать свою точку зрения (читай оседлать хайп) решил и руководитель псковского «Яблока» Лев Шлосберг.

Не станем цитировать ни Явлинского, ни Шлосберга, скажем только, что точки зрения их разошлись существенно.

И вот теперь ответ заместителя председателя «Яблока» Сергея Иваненко. Реплика Иваненко Льву Шлосбергу оказалась, на наш взгляд, крайне точной.

«Статья Явлинского никого не ударила. Понятно, что Вас волнуют голоса на выборах, которые уже давно не выборы, а автора статьи «Без путинизма и популизма» в этой ситуации волнуют жизни и здоровье граждан. Для Вас они – ИЗБИРАТЕЛИ, а для Явлинского – ЛЮДИ!».

И еще несколько строчек, бьющих точно в цель: «Ваше предположение, что если Навальный будет находиться у власти, то мы будем в оппозиции к нему, глубоко ошибочно хотя бы потому, что если он придет к власти, такие как Вы или мы будут уничтожены на корню».

Ответ Иваненко Шлосбергу — это, по большому счету, облеченная в выверенные слова пощечина псковскому политику, чтобы привести того в чувства.

Мем «пицца Шлосберга», который родился в Пскове, кажется, становится синонимом политического лицемерия. Еще чуть-чуть и этим словосочетанием в политологии начнут описывать явление, при котором политик, прибегая к обману, безуспешно пытается заработать политические дивиденды.

Сперва идет (гуляет вместе) на несанкционированную акцию в поддержку Навального. Потом сочиняет в полиции историю про то, что ходил за пиццей. Затем чуть ли не прямым текстом говорит, что это был обман, личный способ защиты в полиции. А после решения суда о штрафе собирается его оспаривать — не иначе вернется к версии о пицце.

Несколько лет назад Шлосберг запрещал молодым «яблочникам» участвовать в мероприятиях, организуемых псковским штабом Навального. Но в 2021 он идет на акцию в поддержку Навального и критикует партийного лидера за то, что тот критикует Навального.

Внутри «Яблока», пожалуй, больше чем где-либо еще знают о такой «последовательности» Льва Шлосберга.

Возможно, Шлосберг чувствует, что «Яблоко» идет ко дну, и не хочет, чтобы тонущий партийный корабль утопил и его. Но тогда гораздо честнее будет выйти из партии, не пользуясь ее авторитетом (он хоть не велик, но есть).

Однако Лев Шлосберг не может сейчас позволить себе уйти из «Яблока». Потому что партия - это ресурсы, облегченная процедура участия в выборах, возможность фандрайзинга.

Вот и мечется псковский письмописец между пиццерией и гайд-парком.