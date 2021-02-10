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Общество

Снижен возрастной ценз для псковичей, которых будут проверять на COVID-19 при симптомах ОРВИ

В постановление от 4 февраля «О расширении контингентов для тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Псковской области» внесены изменения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Главный государственный санитарный врач по региону Александр Нестерук поручил главным врачам медицинских организаций всех форм собственности обеспечить лабораторное обследование на COVID-I9 лиц старше 55 лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами, силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области». Ранее это касалось граждан старше 60 лет.

Для псковской городской и детской поликлиник, областной клинической больницы и Псковской межрайонной больницы сохраняется требование один раз в неделю обследовать на коронавирус работников, имеющих риск инфицирования.

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