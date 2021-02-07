Обязательное ношение масок отменили в Чечне

16:02, 10 февраля 2021, ПАИ

В Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе заседания Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщается в его Telegram-канале.

При этом, по словам Кадыров, настоятельно рекомендуется носить маски тем, кто входит в группу риска или еще не болел COVID-19. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса.

«К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом», - считает Рамзан Кадыров.

Кроме того, он объявил, что в республике также снимаются ограничения по передвижению через границы Чечни, поскольку сейчас к региону растет интерес у туристов.

«Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с ковид. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний. Я хочу поблагодарить население республики, которое поддержало все наши ограничительные меры и неукоснительно их соблюдало. Благодарен также нашим медикам за высокий профессионализм и верность профессии», - заявил Кадыров.