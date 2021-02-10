Выставка картин художников с ограниченными возможностями пройдёт в Пскове

16:45, 10 февраля 2021, ПАИ

Выставка картин художников с ограниченными возможностями пройдёт 17 февраля в Пскове в здании областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (улица Школьная, 19). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Мероприятие состоится в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» при поддержке «Единой России» совместно с организатором – президентом благотворительного фонда «Неограниченный мир» Еленой Гудович.

На выставке любой желающий сможет увидеть работы художников и приобрести их.

«Очень важно, чтобы у наших художников появилась возможность широко продемонстрировать свое творчество! В рамках мероприятия мы подготовим мастер-класс по написанию картин, в котором можно будет поучаствовать или увидеть его в записи в онлайн-режиме», – отметила региональный координатор проекта «Единая страна – доступная среда», председатель областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова.

Открытие выставки состоится в 11:00, вход свободный.