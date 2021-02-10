Домашних животных перестанут изымать за долги

17:42, 10 февраля 2021, ПАИ

Принят в первом чтении законопроект о запрете изымать домашних животных за долги, сообщается на сайте Госдумы РФ. Предлагается запретить приставам забирать у граждан-должников их питомцев, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в случае изъятия домашних животных негативные последствия наступают как для граждан, которые чаще всего считают питомцев членами своей семьи, так и для самих четвероногих.

Изменения планируется внести в статью 446 Гражданского процессуального кодекса. Сейчас там указан только перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам.

Павел Крашенинников добавил, что предлагаемые изменения поспособствуют более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению хороших условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев.