Домашних животных перестанут изымать за долги
Принят в первом чтении законопроект о запрете изымать домашних животных за долги, сообщается на сайте Госдумы РФ. Предлагается запретить приставам забирать у граждан-должников их питомцев, которые не используются в предпринимательской деятельности.
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в случае изъятия домашних животных негативные последствия наступают как для граждан, которые чаще всего считают питомцев членами своей семьи, так и для самих четвероногих.
Изменения планируется внести в статью 446 Гражданского процессуального кодекса. Сейчас там указан только перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам.
Павел Крашенинников добавил, что предлагаемые изменения поспособствуют более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению хороших условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев.