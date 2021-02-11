«И теплом приласкает, и морозом отдубасит»: Лаврентьев день наступил по народному календарю

07:54, 11 февраля 2021, ПАИ

Преподобный Лаврентий, затворник Печерский, епископ Туровский, чья память отмечается 11 февраля, сначала подвизался в затворе в монастыре великомученика Димитрия в Киеве у Печерского монастыря, а потом перешел в саму Печерскую обитель. В 1182 году он был возведен на Туровскую кафедру (ныне Гомельская область в Белоруссии) и стал преемником святителя Кирилла. Прославился святой Лаврентий даром исцелений, сообщает calend.ru.

Об этой дате на Руси говорили: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет»; «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля. На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла — погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца; если же дата выпадала на новолуние — такая погода будет вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом — скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят — быть сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются — к оттепели).

Считалось, что в этот день ведьмы устраивают заломы сухой травы, заметенной снегом. В народе верили, что такие заломы сродни порчи — они делаются, чтобы причинить хозяину зло. Чтобы отпугнуть ведьм, нужно было воткнуть по углам поля чертополох — этого растения нечистая сила боится и никогда к нему не прикоснется.

Лаврентию молились люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что этот святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты.