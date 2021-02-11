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В Лахденпохье житель Псковской области тратил фальшивки на покупку дорогого алкоголя

В Лахденпохье житель Псковской области скупал дорогой алкоголь за поддельные деньги, сообщает МВД Карелии. Ранее несудимый 35-летний пскович действовал в одиночку и сбывал фальшивки сразу в нескольких регионах страны. Всего мужчине инкриминируют 10 эпизодов сбыта поддельных пятитысячных купюр.

Подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лахденпохскому району установило причастность фигуранта сразу к нескольким аналогичным эпизодам на территории Карелии. Каждый раз пскович тратил фальшивки на покупку дорогого спиртного.

Жителю Псковской области грозит до 8 лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей. 

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