В Лахденпохье житель Псковской области тратил фальшивки на покупку дорогого алкоголя

08:29, 11 февраля 2021, ПАИ

В Лахденпохье житель Псковской области скупал дорогой алкоголь за поддельные деньги, сообщает МВД Карелии. Ранее несудимый 35-летний пскович действовал в одиночку и сбывал фальшивки сразу в нескольких регионах страны. Всего мужчине инкриминируют 10 эпизодов сбыта поддельных пятитысячных купюр.

Подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лахденпохскому району установило причастность фигуранта сразу к нескольким аналогичным эпизодам на территории Карелии. Каждый раз пскович тратил фальшивки на покупку дорогого спиртного.

Жителю Псковской области грозит до 8 лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей.