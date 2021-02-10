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Политика

Ведущий Андрей Норкин рассказал анекдот про Путина

А эту щуку президент поймал в Сибири. Фото РИА Новости



Во время очередной программы Андрей Норкин вспомнил о любви к охоте и рыбалке, пишет информационный портал rusnewstoday-24. Поэтому анекдот, рассказанный телеведущим пришёлся кстати.

«Как-то Владимир Владимирович на рыбалке поймал волшебную щуку, которая может исолнять желания. Он хотел сварить из неё уху, но вспомнил о своём тайном желании и сказал:

– Ты можешь сделать так, чтобы все чиновники, министры, губернаторы, бизнесмены, силовики были людьми честными, порядочными?  Чтоб не воровали, чтоб о людях думали…

– Варите уху, Владимир Владимирович… – ответила щука».

Этим анекдотом Андрей Норкин рассмешил зрителей. Стоит отметить, что Владимир Путин в 2013 году был на рыбалке в Тыве и поймал реальную щуку.

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