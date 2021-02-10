Ведущий Андрей Норкин рассказал анекдот про Путина
Во время очередной программы Андрей Норкин вспомнил о любви к охоте и рыбалке, пишет информационный портал rusnewstoday-24. Поэтому анекдот, рассказанный телеведущим пришёлся кстати.
«Как-то Владимир Владимирович на рыбалке поймал волшебную щуку, которая может исолнять желания. Он хотел сварить из неё уху, но вспомнил о своём тайном желании и сказал:
– Ты можешь сделать так, чтобы все чиновники, министры, губернаторы, бизнесмены, силовики были людьми честными, порядочными? Чтоб не воровали, чтоб о людях думали…
– Варите уху, Владимир Владимирович… – ответила щука».
Этим анекдотом Андрей Норкин рассмешил зрителей. Стоит отметить, что Владимир Путин в 2013 году был на рыбалке в Тыве и поймал реальную щуку.