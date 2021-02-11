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Общество

26 бутылок пива конфисковали у украинца в Псковской области

Себежский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина Украины, который не задекларировал пиво. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Мужчина прибыл на таможенный пост МАПП «Бурачки» и хотел ввезти на территорию Российской Федерации на седельном тягаче марки DAF 13 литров пива. Всего у него было 26 бутылок общим весом 23 кг и стоимостью около 4000 рублей.

«Поскольку данный товар не относится к товарам «для личного пользования», он подлежал обязательному декларированию», - пояснили в пресс-службе судов.

Себежский суд вынес постановление о конфискации всей партии товара. Оно не вступило в законную силу.

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