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Общество

Латвия закрыла границы до 25 февраля

С 11 по 25 февраля Латвия закрыла въезд для жителей всех стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, сообщает «Интерфакс». Соответствующие поправки внесены к распоряжению о введении чрезвычайного положения, принятые правительством страны.

В этот период попасть в Латвию можно будет только по неотложным и важным причинам: по работе, учебе, для воссоединения семьи, лечения, транзита или сопровождения несовершеннолетних, в связи с возвращением на постоянное место жительства или посещением похорон.

Кроме того, временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны в связи с высокой распространенностью новых штаммов коронавируса.

Частным воздушным транспортом и бизнес-рейсами можно перевозить не более пяти пассажиров. Также возможны нерегулярные пассажирские перевозки транзитом, специально организованные перевозки людей к месту их работы, спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом и в международных соревнованиях в Латвии.

Желающим попасть в Латвию нужно заполнить анкету с указанием причины въезда. На границе придётся предъявить документальные доказательства.

В правительстве Латвии допускают вероятность продления ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации.

За предыдущие сутки в Латвии зарегистрировали 990 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии коронавирус в стране выявили у 73 859 человек. За 24 часа скончались 32 инфицированных, всего в Латвии от коронавируса умерли 1395 человек.

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