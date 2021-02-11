Ограничения для псковских баров и кафе могут ослабить

10:18, 11 февраля 2021, ПАИ

Барам и кафе в Псковской области планируют разрешить работать до полуночи. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

«Можете подсказать, когда будут открыты кафе по ночам? Когда будут внесены изменения в указ?» - поинтересовался подписчик.

«Планируем продлить работу до 24:00 на ближайшем штабе», - ответил губернатор.

Напомним, предприятия общественного питания в Псковской области не должны оказывать услуги, а также допускать нахождение у себя посетителей в ночной период (с 23:00 до 6:00). Исключение составляет работа по доставке заказов на дом, в организации, номера гостиниц, отелей, хостелов, туристических баз и домов отдыха. Также в ночное время может работать общепит на территориях автозаправочных станций.