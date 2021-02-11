10 тысяч рублей украл великолучанин в гостях у знакомой

11:46, 11 февраля 2021, ПАИ

9 февраля в Великих Луках из квартиры дома на улице Рабочей у 44-летней местной жительницы украли 10 тысяч рублей, позже она обратилась в полицию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель, он признался в преступлении. Он вместе с потерпевшей участвовал в застолье, где и украл у женщины деньги, которые позже потратил.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.