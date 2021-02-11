Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области снизился почти в 4,5 раза

14:21, 11 февраля 2021, ПАИ

За 6 недель 2021 года в Псковской области недельный уровень заболеваемости коронавирусом снизился почти в 4,5 раза, по сравнению с последней неделей 2020 года. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперштаба 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что на 5-й неделе 2021 года в регионе было зарегистрировано 646 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, это на 252 случая меньше, чем на предыдущей неделе. Недельный темп снижения заболеваемости составил 28,1 %.

Всего с начала пандемии в Псковской области инфицированы коронавирусной инфекцией 30 436 человек. «По Российской Федерации мы находимся по уровню заболеваемости в абсолютных цифрах на 40 месте, в относительных - на 11 среди 85 регионов», - отметил Александр Нестерук.

По Северо-Западному федеральному округу в относительных цифрах регион находится на пятом место после Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской и Архангельской областей.