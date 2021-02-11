Около 1,5 млн лишились жители Псковской области из-за действий мошенников
Дистанционные мошенники лишили жителей Псковской области около 1,5 миллионов рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведутся расследования.
Жертвами злоумышленников стали жители Пскова, Великих Лук, Себежского и Псковского районов. Мошенники представлялись банковскими работниками, следователем, аналитиком некой компании.
Так, 41-летней жительнице Себежского района 10 февраля позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом, якобы, предотвращения несанкционированного оформления кредита он завладел 150 тысячами рублей.