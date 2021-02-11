В Башне Верхних решёток обнаружены петроглифы XVII–XVIII веков

21:32, 11 февраля 2021, ПАИ

Компания «АСМ Групп» (член Российской ассоциации реставраторов) совместно с институтом «Псковгражданпроект» занимается комплексными проектами реставрации и приспособления ОКН федерального значения на территории Псково-Печерского монастыря – Башни Нижних решёток, Башни Верхних решёток, Башни Святых ворот и Лазаревской церкви. Об этом реставраторы сообщили на своём сайте.

На сегодня закончены комплексные натурные исследования с постановкой более 150 зондажей и 20 шурфов. Выявлены заложенные бойницы в башнях, конструкции для опускания-поднимания защитных решёток, установлены периоды строительства и перестроек обьектов. Готовится эскизный проект.

Обнаружены петроглифы XVII–XVIII веков на Башне Верхних решёток.