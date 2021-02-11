О подготовке к выборам, реализации нацпроектов и пользе прививок – в интервью с Александром Котовым

23:20, 11 февраля 2021, ПАИ

В эфире очередного выпуска ПАИ-live автор и ведущий проекта Александр Машкарин разговаривал с председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым о предстоящих выборах, особенностях размещения депутатов в разных залах, выборе тем для парламентского часа и пользе прививок.

Пусть говорят

– Не так давно губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций, отвечая на вопрос, заявил, что готов возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в областное Собрание. Для вас это заявление было неожиданностью или оно обсуждалось?

– Нет, для меня это заявление, конечно же, не было неожиданностью. Естественно, такие вопросы обсуждаются заранее и неоднократно проводятся такие переговоры. Михаил Юрьевич Ведерников – губернатор с высоким рейтингом поддержки населения Псковской области, это показывают все данные социологии на территории нашего региона, и естественно, что в роли лидера списка партии «Единая Россия» на выборах будет Михаил Юрьевич. Это решение вполне оправданно, и мне кажется, что это лучший вариант.

– Означает ли это, что такое предложение Ведерникову уже было сделано?

– Окончательное решение принимается тогда, когда формируются списки на выборы, когда происходит регистрация и кандидатов, и партийных списков. Пока это предварительные договорённости, но я уверен, что соответствующие решения руководящих органов партии будут приняты как на региональном, так и на федеральном уровне.

– После заявления губернатора некоторые поторопились сделать выводы, что Ведерников, возглавив список, ссорится с сенатором от Псковской области, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком. Так это или не так? И кому выгодна такая трактовка событий?

– Это абсолютно не так, потому что все решения, которые касаются проведения избирательной кампании, обсуждаются коллегиально с участием всех заинтересованных сторон – руководителей регионального отделения партии «Единая Россия», регионального политсовета и федеральных партийных органов. Это решение вполне логично, никакого клина между губернатором и секретарём генсовета Андреем Анатольевичем Турчаком нет.

А кто может быть заинтересован – можно только предполагать. Наверно, прежде всего такой интерес может быть у оппонентов, для того чтобы породить раскол в наших партийных рядах. Но с уверенностью могу сказать, что не получится: мы самостоятельно определимся с тем, кто у нас будет лидером и как будет проходить избирательная кампания партии «Единая Россия» на предстоящих выборах и в Псковское областное Собрание, и в Государственную Думу.

– Обсуждался ли список лидеров партийного списка «Единой России» на выборы в областное Собрание?

– Я сейчас пока не могу назвать полный список, всю пятёрку, которую нам необходимо выдвинуть на выборах от партии «Единая Россия», но однозначно там будет Андрей Анатольевичи Турчак как секретарь генсовета партии «Единая Россия» и, наверное, авторитетные члены партии, которые способны за собой повести партию «Единая Россия», наше региональное отделение.

– То есть уже обсуждался целый список будущих кандидатов от «Единой России»?

– Да, совершенно верно. Эти обсуждения ещё не завершены, сейчас проводятся социологические опросы, анализ, всё ещё будет зависеть от того, кто из оппонентов будет выдвигаться, в частности в одномандатных избирательных округах. И после этого будет принято окончательное решение в те сроки, которые предусмотрены нашим избирательным законодательством.

Предварительный отбор

– Я помню, что «Единая Россия» тщательно соблюдает внутрипартийную процедуру при выдвижении кандидатов: все кандидаты будут проходить внутрипартийные выборы.

– Предварительное голосование.

– Когда начнётся этот этап?

– Предполагается, что мы должны провести предварительное внутрипартийное голосование до конца мая – потом уже начинается процедура выдвижения кандидатов.

В этот раз есть особенность, которая связана с распространением коронавирусной инфекции. Мы не можем проводить предварительное партийное голосование в том виде, в каком проводили в последние годы. Скорее всего, будем использовать электронное голосование, предоставим такую возможность всем желающим и сейчас продумываем, как правильно это организовать. Безусловно, это хуже, чем когда мы можем пригласить людей и кандидатов, дать возможность кандидатам высказаться, чтобы они могли получить поддержку своих избирателей. Но мы постараемся сделать так, чтобы у жителей Псковской области, кто захочет поучаствовать в процедуре нашего предварительного партийного голосования, была возможность оценить кандидатов и проголосовать.

Мы по-прежнему будем придерживаться того принципа, что кандидатом на выборах может стать лишь тот, кто займёт лидирующие позиции на предварительном внутрипартийном голосовании. Это оправданная методика, она себя уже зарекомендовала, и мы дальше будем ей следовать.

– На этой неделе проходит процедура предварительного голосования за кандидатов от «Единой России» на пост главы Порховского района. Расскажите, пожалуйста, что это за кандидаты? Считаете ли вы достаточной внутрипартийную конкуренцию? И есть ли в этом списке явный лидер?

– Да, мы 12 февраля должны завершить процедуру предварительного голосования по определению кандидата на выборы главы Порховского района. Подготовительная работа уже проведена.

Сейчас участниками предварительного голосования являются два кандидата. Семёнов Юрий Валентинович: он в настоящее время работает в «Псковэнергосбыте», сам он местный, порховский, там родился, долгое время работал. Мы считаем, что у него достаточно опыта и возможностей, для того чтобы стать главой Порховского района и эффективно работать в этой должности. Есть ещё один участник – это бывший руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» в Порхове, тоже человек авторитетный.

Я отдаю предпочтение кандидатуре Семёнова Юрия Валентиновича. Мы с ним встречались, разговаривали по этому поводу, выяснили, насколько к нему доброжелательное отношение сегодня со стороны лидеров общественного мнения в Порховском районе, и считаем, что у него высокие шансы пройти эту избирательную кампанию успешно и заручиться поддержкой большого количества избирателей. И уверен в том, что он в состоянии работать в этой должности эффективно.

– 12 февраля не за горами, посмотрим, сбудется ли ваш прогноз в отношении этого кандидата.

– Да, 12 февраля уже совсем скоро, мы увидим, какой будет результат предварительного голосования. Но мы продолжаем работу, консультации.

Предварительное голосование будет проходить с учётом ограничений: это тоже будет электронное голосование, голосовать будут только зарегистрированные члены партии. Раньше мы применяли модель, когда все желающие могли принять участие в голосовании, сейчас с учётом ограничений это будет электронное голосование: будут голосовать члены партии, которые зарегистрированы для участия.

– Партийный устав это предусматривает?

– Да, партийный устав предусматривает в том числе и такую форму предварительного голосования. Соответственно, сейчас идёт обсуждение кандидатур, кандидаты проводят встречи, естественно, с ограниченным количеством участников, для того чтобы не нарушать действующие сегодня ограничения. И мне кажется, что всем тем, кто будет участвовать в голосовании, будет предоставлена возможность оценить и одного и другого кандидата.

– Вы уже знаете, кто будет оппонентом кандидата от «Единой России» от других партий на выборах в Порхове?

– Нет, пока ещё не знаем. Только региональное отделение КПРФ заявило о том, что они выдвинут своего кандидата. Он тоже нам известен: это человек, авторитетный в Порхове, и для нас это настоящий, серьёзный конкурент, поэтому мы готовимся к тому, что избирательная кампания будет достаточно серьёзной, и понимаем, что нужно к этому относиться со всей ответственностью. Мы готовимся.

– То есть выборы простыми не будут?

– Нет.

За всё хорошее против всего плохого

– Несанкционированные акции прошли дважды в январе и, подозреваю, ещё будут проходить. Ваше отношение к этим митингам протеста? Означает ли это для партии власти, что в стране что-то не так? Или просто молодёжь застоялась, надо было выплеснуть энергию, они вышли на эти митинги протеста и неважно, кто их позвал?

– Здесь, наверно, нельзя говорить, что это молодёжь. Молодёжь – это только составляющая часть этого организованного протеста. Естественно, мы не можем относиться к этому без должного серьёзного внимания, но я хочу сказать, что это протест, который проходит под флагом известного оппозиционера Навального. Я сейчас не буду терять время и обсуждать его личность, хотя здесь есть повод для разговора. Но я бы хотел услышать всё-таки, какие проблемы волнуют людей, которые выходят сегодня на эти несанкционированные акции, что они хотят поменять. И пока, к сожалению, кроме общих фраз о том, что участники этих протестов выступают за всё хорошее против всего плохого, я ещё ничего не услышал. Никакой конкретики там не звучит.

Понятно, что сегодня волнует ситуация, связанная с Навальным, понятно, что она организована им и его сообщниками, которые в настоящий момент находятся за рубежом, понятно, что у них есть зарубежные кураторы, которые заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Эта процедура очень сильно напоминает те события, которые происходили в целом ряде стран, так называемые «цветные» революции. Я сейчас пока не говорю, что и у нас однозначно так же. Но начало совершенно такое же, как было когда-то в тех странах, где прошли «цветные» революции.

Взять даже наших близких соседей, например Украину. Я сейчас не буду вспоминать события, которые происходили, например, в Ираке, в Ливии, когда лидеров этих государств просто растерзали беспощадным образом в прямом эфире. И ладно если бы это привело к улучшению ситуации в этих странах, но мы можем сегодня наблюдать, что там хаос. При этом, если касаться той же Ливии и личности ливийского лидера Муаммара Каддафи, сейчас в интернете доступна любая информация, и можно посмотреть: там были, в общем-то, достаточно серьёзные социальные меры поддержки для граждан, и тем не менее революция привела к тому, что сейчас в стране хаос и непонятно, когда они из этого хаоса выберутся.

Очень бы не хотелось, чтобы то же самое повторилось в России. Естественно, в этом есть сегодня достаточно большое количество заинтересованных людей. Мы понимаем, что политика – это на самом деле концентрированное выражение экономики, и всё, что сегодня связано с организацией таких протестов, – это как раз не что иное, как борьба за экономическое пространство в мире. То есть чем слабее государство, тем больше могут из этого извлечь экономической выгоды противники.

Все эти разговоры о том, что мы братья, что мы все в мире готовы друг друга поддерживать, – это просто разговоры на публику. На самом деле есть чёткая заинтересованность у каждой страны конкретно в своих экономических, политических и других интересах. И эта конкуренция как раз приводит к тому, что находят людей (в данном случае таким катализатором выступает Навальный и его компания), для того чтобы организовать в стране дестабилизацию.

Я не хочу, чтобы моей страной управляли извне. Мы в состоянии сами разобраться с собственными проблемами. Мы понимаем, что у нас не всё благополучно, что есть над чем работать, есть что менять, но надо к этому подходить конструктивно, надо действовать в рамках закона, цивилизованно, в том числе используя такой инструмент, как выборы, как бы сегодня их ни критиковали.

Обратная пропорциональность

– Нацпроекты в России продвигаются успешно, мы это видим на примере Псковской области. Но при этом, по данным социологов и политологов, реальные доходы граждан падают, а расходы, наоборот, растут. Можете прокомментировать, почему такой дисбаланс?

– Национальные проекты охватывают все сферы нашей жизни. Национальные проекты – это не только доходы граждан. Проблема доходов граждан существует уже на протяжении целого ряда лет. Это связано с тем, что экономика нашей страны, к сожалению, растёт не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.

– Но это связано не только с российскими проблемами.

– Это связано не только с российскими проблемами, это общемировая тенденция. И за последнее время коронакризис тоже наложил свой отпечаток на экономические процессы. Мы понимаем, что во всех странах, во всём мире произошло падение экономики – где-то в большей степени, где-то в меньшей.

Кстати, Россия здесь не на самом последнем месте: принятыми мерами и правительству, и нам на региональном уровне удалось предотвратить серьёзное падение экономики. Так бы ситуация могла быть ещё хуже, доходы населения могли снизиться ещё более значительно, чем это произошло сейчас.

Безусловно, это проблема, над которой надо работать. Я бы даже из всех проблем её выделил как главную. И кстати, цели и задачи, которые сегодня стоят в национальных проектах, тоже связаны с доходами граждан: можно что угодно делать, но если доходы будут падать, всё это будет либо недостаточно для того, чтобы мы могли почувствовать изменения в лучшую сторону, либо просто не достигнет должного эффекта.

Мы видим сейчас, что и президент, и Правительство Российской Федерации стараются предпринимать шаги для того, чтобы экономика Российской Федерации успешно росла. Понятно, что эта задача непростая, достигать её нам придётся достаточно сложными методами, порой даже непопулярными, но только рост экономики может привести к росту реальных доходов граждан.

С другой стороны, статистика отражает сухие цифры. Кроме этих сухих цифр, которые отражает статистика, есть ещё и реальное положение дел – то, что мы можем видеть собственными глазами. Здесь тоже есть небольшой парадокс: да, доходы падают, мы это видим, но в то же время, например, в Псковской области количество автомашина на тысячу населения одно из самых высоких в Российской Федерации. Это такая парадоксальность.

Сейчас не в оправдание это говорю, а просто хочу, чтобы мы оценивали уровень нашей жизни с разных точек зрения. Проблема есть, это плохо, но не настолько, как можно было бы представить себе.

Перспективность нацпроектов

– В 2021 году выборы будут проходить уже в новых одномандатных округах. Ваш округ (если вам удастся победить) увеличится вдвое: сейчас там Стругокрасненский, Плюсский районы – добавятся ещё Дновский и Порховский.

– Да.

– В 2021 году в Стругокрасненском и Плюсском районах благодаря усилиям вашим и муниципальных, региональных властей как улучшится комфорт местных жителей?

– Можно привести в пример строительство и ремонт дорог. С каждым годом количество километров отремонтированных дорог увеличивается, и мне кажется, что национальный проект «Безопасные и качественные дороги» работает наиболее эффективно. Это то, что мы можем увидеть собственными глазами.

Например, в Плюсском районе дорога Заполье – Ляды – Гдов на участке от Заполья до Плюссы и от Плюссы до Ляд была в ужасном состоянии, было огромное количество жалоб населения на протяжении целого ряда лет. Там осталось несколько участков, которые нужно доделать, и она будет приведена в нормативное состояние. Но уже сегодня по ней можно достаточно комфортно передвигаться между этими населёнными пунктами. Это пример, как работает национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Естественно, ремонт дорог регионального значения ведётся и в Стругокрасненском районе.

Дальше – строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году было построено три фельдшерско-акушерских пункта в Стругокрасненском районе, один – в Плюсском. В этом году ещё один будет построен в деревне Заполье Плюсского района: это достаточно большая деревня, которая находится на федеральной трассе, там построены современные здания, которые оснащены оборудованием и всем необходимым, чтобы там мог работать фельдшер и оказывать первичную медицинскую помощь гражданам, которые обращаются за помощью в фельдшерско-акушерские пункты.

Сказать, что всё хорошо, я тоже не могу, потому что есть целый ряд нюансов, связанных как с функционированием фельдшерско-акушерских пунктов, так и с обеспечением кадрами. Эта проблема есть, она решается сложно, не все те меры, которые мы принимаем, дают должный результат, который бы нам хотелось. Но это то, над чем мы работаем каждый день, над чем работает губернатор, комитет здравоохранения, депутаты, Законодательное собрание. Я думаю, что общими усилиями нам удастся здесь всё-таки навести порядок, чтоб граждане могли обращаться за медицинской помощью и получать её в том объёме, в каком это должно быть на уровне этого первичного медицинского звена.

Программа ремонта домов культуры тоже уже давно работает, и периодически в каждом районе проводятся ремонты в учреждениях культуры. В 2021 году будут ремонтировать Стругокрасненский районный дом культуры, там уже часть ремонтных работ была проведена ранее, в этом году достаточно большой объём денежных средств тоже будет выделен на ремонт этого учреждения.

Это просто как примеры, как работают наши национальные проекты и каким образом всё это происходит на территории наших муниципальных образований. Помимо этого, мы строим детские садики, школы, и не только в городе Пскове и в Великих Луках. Например, недавно была построена школа в Дно, и это впервые, то есть мы десятилетиями не строили новые объекты – ни детские садики, ни школы, ни больницы. Сегодня это происходит.

– И останавливаться не собирается, что самое главное.

– Да, это будет продолжаться, потому что сегодня национальные проекты полностью обеспечены федеральным финансированием – а это преимущественно деньги федерального бюджета. Мы со своей стороны тоже выделяем на условиях софинансирования денежные средства, но это посильный для нас объём. И я уверен, что если мы ещё на протяжении нескольких лет будем реализовывать национальные проекты, то ситуация серьёзно изменится и в здравоохранении, и в образовании, и в культуре, то есть везде, где сегодня должно участвовать государство, чтоб качественным образом предоставлять услуги населению.

С какой стороны посмотреть…

– Вы сейчас обращаете внимание на точки роста в Псковской области, но некоторые ваши коллеги по областному Собранию склонны закрывать на это глаза. С сентября, как началась осенняя сессия работы областного Собрания, повысилась активность депутатов. С чем это связанно?

– Здесь два момента. Обострение всегда связано с предстоящей избирательной кампанией. У нас предстоит кампания по выборам в Псковское областное Собрание депутатов, естественно, сам бог велел действующим депутатам обратить на себя внимание.

В этом нет ничего плохого, это нормально. Мне кажется, что это происходит везде, не только в нашей стране – во всём мире, потому что это выборы, всегда хочется обратить внимание избирателей, заручиться заранее их поддержкой, проявить себя. Абсолютно нормально. Мне не нравится только одно – что всегда всё это строится на протесте.

Я сейчас перечислил несколько примеров, как работают национальные проекты. Я бы мог эти примеры продолжать. Мы коснулись здравоохранения, культуры, образования – давайте возьмём спорт. У нас сейчас строится огромное количество спортивных сооружений. По партийному проекту (кстати, «Единой России») строятся физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа: это отличные сооружения, которые оснащаются современным спортивным оборудованием, различными тренажёрами, там есть площадка для занятий лёгкой атлетикой, футбольная площадка, зимой некоторые даже заливают на этих площадках катки, чтоб там можно было заниматься зимними видами спорта, хоккеем в частности.

Такие оздоровительные комплексы уже построены в городе Пскове, в Плюсском районе. В этом году будет построено ещё четыре физкультурно-оздоровительных комплекса. Плюс у нас работает программа «Газпром» – детям», соответственно, ещё, по-моему, семь площадок по линии «Газпрома» будет построено на территории Псковской области.

И это происходит каждый год, этого не замечать нельзя. Можно, конечно, строить свою работу на критике, на то они и оппоненты и оппозиционеры, но нужно делать это корректно. А оголтелую и порой безосновательную и неаргументированную критику я отказываюсь принимать. Я просто этого не понимаю.

Публичный контроль

– Парламентские часы на протяжении нескольких лет постоянная составляющая сессий областного Собрания. Как депутаты выбирают проблемную часть, о которой будут говорить на парламентском часе? Что, например, стало бы темой следующего парламентского часа?

– Сначала я всё-таки скажу о том, что мы потихонечку стремимся возвращаться к нормальному режиму работы.

– К очному?

– Да, к очному режиму работы. Мы в условиях ограничений, которые действуют в связи с распространением инфекции, работали почти в экстремальных условиях, приходилось проводить заседания дистанционно. Кстати, мы одними из первых применяли дистанционное проведение наших сессий. И сейчас, к сожалению, пока ещё из-за действующих ограничений тоже работаем в двух залах: часть депутатов располагается в большом зале, часть – в режиме видеоконференции здесь, на третьем этаже, в малом зале. Это очень неудобно.

– А со стороны смотрится здорово.

– Со стороны, может быть, здорово, но это очень неудобно. Всегда удобнее проводить дискуссию, глядя друг другу в глаза.

– Обратил внимание, что, когда вы депутатов рассаживали по двум залам, никому не пришла в голову мысль: «А давайте-ка мы оппозицию посадим в тот зал, пускай они там сидят и в своей бочке варятся». Этого не случилось, и в большом зале администрации области сидят единороссы и ваши оппоненты и дискутируют.

– Да.

– Не было мысли отсадить их?

– Не было. Я вообще-то противник таких методов. На протяжении ряда лет, пока я возглавляю Псковское областное Собрание депутатов, стараюсь создать равные для всех условия, независимо от того, к какой политической партии принадлежат те или иные депутаты, и думаю, что вряд ли кто-то меня сможет упрекнуть в том, что были попытки создать привилегии для депутатов, например, от партии «Единая Россия». Расположение депутатов в одном и другом зале объективно, обоснованно, и все это понимают.

Долгое время мы не проводили ни парламентский час, ни пятиминутки, когда каждый может высказаться о наиболее актуальных социально-экономических проблемах в нашем регионе. Но мы постепенно к этому будем возвращаться. На предыдущей сессии мы впервые после достаточно длительного перерыва провели парламентский час и теперь, наверно, будем практиковать и проводить его уже на каждой сессии.

Каким образом мы выбираем вопросы? Депутаты находятся на постоянной связи со своими избирателями, мы слышим от людей, какие проблемы больше всего их волнуют, и стараемся самые актуальные из них выносить на парламентский час. Парламентский час – это хороший инструмент парламентского контроля. Понятно, что мы не можем никого наказать.

– Но публичные порки устраивать можете.

– Да, но на самом деле эта «публичная порка» очень сильно действует, возможно, даже гораздо более сильно, чем распоряжение о вынесении выговора. Каждый из нас может представить себя стоящим на трибуне человеком, которому задают неудобные вопросы, на которые нужно отвечать, и всё это происходит в прямом эфире, потому что у нас ведётся прямая трансляция, всегда присутствуют средства массовой информации, телекамеры. Это непросто.

Помимо этого, мы принимаем по результатам парламентского часа проект постановления, в котором высказываются рекомендации в адрес органов исполнительной власти области, предприятий и организаций, которые так или иначе связаны с проблемой, которая обсуждается на парламентском часе, и это тоже приносит эффект.

Мы обсуждали неоднократно мусорную проблему. Были, на мой взгляд предприняты достаточно серьёзные шаги, чтобы решать проблемы, которые возникали в процессе реализации мусорной реформы. Мы обязательно к этому ещё вернёмся, чтобы проверить, выполнены ли все рекомендации, которые были даны в адрес органов исполнительной власти области.

И я хочу ещё подчеркнуть, что губернатор очень внимательно относится к этому и очень серьёзно реагирует на те предложения, которые высказывают депутаты, в рамках парламентского часа в том числе. С его стороны осуществляется контроль за органами исполнительной власти области, за исполнением тех рекомендаций, которые мы высказываем в рамках парламентского часа.

– То есть это совсем не уходит в песок?

– Нет, наоборот, это очень хорошо работает. Теперь по поводу прошедшего парламентского часа по энергетике. Мы вынесли этот вопрос на обсуждение именно потому, что это была самая острая проблема. В течение практически всех новогодних каникул были отключения линий электропередач, большое количество населённых пунктов осталось без электроэнергии, кстати на довольно долгое время.

Понятно, что была чрезвычайная ситуация, стихия и так далее, и мы всё это понимаем. Но мы не можем молчать, когда в XXI веке люди остаются без электроэнергии сутками. Такого быть не должно. И объяснять это только чрезвычайной ситуацией, стихийными бедствиями неправильно.

Губернатор лично возглавлял штаб, все выходные дни работал. Так тоже не должно быть, потому что это на самом деле не задача губернатора – это задача сетевой организации, в данном случае «МРСК Северо-Запада», которая должна обеспечивать бесперебойно электроэнергией всех потребителей – и население, и учреждения, и предприятия, и организации, и если происходит авария, они должны быть готовыми в короткий срок эту аварию устранить и возобновить подачу электрической энергии.

Понятно, чрезвычайная ситуация, особенности тоже понятны, но хочу сказать, что и со стороны энергетиков, даже в тех условиях, в которых они находятся, принимается недостаточно мер для того, чтобы организовать бесперебойное снабжение электроэнергией. Они должны это учитывать.

Всё это было высказано в рамках парламентского часа, все острые вопросы были заданы, и на очередной сессии мы примем постановление, в котором запишем наши рекомендации, что мы считаем необходимым сделать для того, чтобы впредь такая ситуация не повторялась. Будет разрабатываться программа, как нам доложил руководитель филиала регионального «МРСК Северо-Запада», эту программу будет согласовывать губернатор.

Понятно, что мы тоже готовы к этой работе подключиться и высказать своё ходатайство перед Правительством Российской Федерации о том, чтобы были выделены денежные средства на реализацию этой программы, потому что наше сетевое хозяйство требует достаточно серьёзной модернизации. Мы готовы вместе работать, но хотим, чтобы и со стороны энергетиков были сделаны правильные выводы, чтобы они тоже работали чётко, слаженно, используя все свои имеющиеся возможности.

– Это относится не только к энергетикам, а к любым участникам вашего парламентского часа.

– Это я просто привёл пример, и, естественно, это относится ко всем участникам этого процесса.

Хороший пример

– Сделали ли вы прививку от коронавируса? Собираетесь ли вы её делать?

– Это интересный вопрос. Я вообще ярый сторонник прививок. Считаю, что с помощью прививки можно избавиться от многих проблем, связанных с болезнями. Каждый год делаю прививку от гриппа, в прошлом году сделал ещё и прививку от пневмококка и считаю, что эти две прививки мне помогли перенести в лёгкой форме заболевание коронавирусом.

– То есть вы переболели?

– Да, в декабре я переболел коронавирусом. Из всех симптомов у меня был только один: напрочь пропало обоняние, я вообще не ощущал запахов, даже самых резких. Это продолжалось на протяжении недели. Слава богу, через неделю начало всё возвращаться, но при этом не было ни температуры, ни слабости, ни головной боли – вообще никаких других симптомов не было. Считаю, что это тоже последствия прививок, которые я сделал в прошлом году.

Теперь по поводу этой прививки: я бы с удовольствием сейчас пошёл и сделал прививку, но врачи говорят, что нужно подождать. Я сделал анализ крови – у меня сейчас есть антитела. Подожду два-три месяца, ещё раз сделаю анализ крови на антитела, и если у меня они к тому времени исчезнут или их количество станет ниже нормы, обязательно пойду и сделаю прививку.

И всем тем, кто ещё сегодня сомневается, я рекомендую сделать эту прививку. У нас сейчас достаточно возможностей для этого. Недавно поступило более 13 тысяч доз вакцины, можно записываться, идти и делать прививку. Тем более что уже появилось большое количество людей, которые эти прививки сделали: многие сделали первую прививку, уже есть порядка 300 человек, которые сделали и вторую прививку.

Если кто-то ещё сильно сомневается, можно пообщаться с ними, спросить у них, как самочувствие, какие последствия. По крайней мере, мне неизвестно ни одного случая, чтобы после прививки кому-то было сильно плохо. Есть отдельные проявления: подскакивает температура, болевые ощущения в месте от прививки, – но всё это не страшно, это то, что бывает после любой прививки.

– Как много ваших коллег в областном Собрании перенесло коронавирус?

– В аппарате уже достаточно большое количество переболевших, в том числе среди депутатов. Мы сейчас организованно сделали прививку, из аппарата привилось десять человек. И я думаю, что мы, наверно, ещё раз организуем вакцинацию, потому что количество сомневающихся уменьшается и количество желающих сделать прививку прибавляется.

– Хороший пример.

– Хороший пример, да. Мы призываем всех прививаться и не думать о последствиях: их просто нет. Если бы они были (не только в нашем регионе – в целом в России), уже давно бы это всё подхватили и расписали в самых страшных красках, потому что сейчас на международном рынке идёт борьба за продвижение вакцин. Это конкуренция, это как раз та самая экономика, о которой мы с вами говорили в начале нашего разговора.

– Какие, на ваш взгляд, ключевые темы будут подняты на ближайшей сессии областного Собрания?

– Мы сейчас думаем над тем, какую проблему обсудить в рамках парламентского часа, поскольку будем продолжать обсуждать проблемы. Возможно, мы вернёмся к мусорной теме: всё-таки уже достаточно много времени прошло для того, чтобы оценить, какие шаги предприняты для совершенствования работы в этом направлении.

Есть проблема межбюджетных отношений, которую мы тоже продолжаем сопровождать и работаем с органами федеральной исполнительной власти. Я думаю, что очередная сессия будет насыщенная и депутаты готовы поставить те вопросы, которые они слышат от своих избирателей. Очень важно, чтобы мы работали не в отрыве от того, что сегодня происходит, а учитывали ситуацию и быстро реагировали на те проблемы, с которыми каждый день сталкиваются жители Псковской области.