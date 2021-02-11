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Экономика

МегаФон и партнёры расширяют доступ к финансовым услугам в России

Два совместных предприятия создадут МегаФон, Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ. Компании подписали обязывающие документы по созданию платежного и финансового предприятий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МегаФона. В 2019 году стороны договорились о партнерстве для расширения доступа к финансовым услугам в России. 

Предприятия будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные для помощи людям. Теперь граждане смогут сэкономить при оплате услуг и товаров в растущем российском сегменте электронной коммерции.

Mail.ru Group внесет в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платежную систему VK Pay (которые останутся финансовым и платежным инструментами экосистемы Mail.ru Group). Mail.ru Group будет самым крупным акционером в платежном СП: доля компании составит 40%.

В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%.

USM внесет в финансовое СП денежные средства и активы, в том числе 100% в АСК Ренессанс, 100% в Банке Раунд и 100% в «ИнПлат».

Другие акционеры, в числе которых Ant Group, РФПИ и МегаФон, внесут денежные средства, активы или и то и другое в финансовое и платежное СП.

Закрытие сделок ожидается в 2021 году после того, как будет выполнен ряд условий, в том числе получено одобрение третьих сторон. После завершения сделки более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам.

МегаФон – национальный российский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. МегаФон работает во всех сегментах телеком-рынка в России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан, традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях.

Mail.ru Group развивает экосистему сервисов, которые помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Продуктами компании пользуется больше 90% аудитории рунета.

В экосистеме Mail.ru Group можно общаться (в «Одноклассниках», «ВКонтакте», в мессенджерах и в Почте Mail.ru), играть (с MY.GAMES), продавать и находить товары и услуги, искать работу и сотрудников (на Юле и в Worki), освоить новую профессию или навык онлайн (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), всегда быть в курсе последних событий (на портале Mail.ru), и многое другое. Еще один элемент экосистемы Mail.ru Group – умная колонка «Капсула» с голосовым ассистентом Маруся, который встроен и в другие продукты. Сервисы объединяет единая учетная запись VK Connect.

Часть системы — совместная платформа Mail.ru Group и Сбера: в нее входят Ситимобил, Delivery Club, Самокат и другие сервисы, через которые можно заказать еду, вызвать такси или забронировать машину для поездки. Также компании принадлежит доля в «AliExpress Россия», где можно заказать практически любой товар.

Для бизнеса Mail.ru Group развивает свою экосистему продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения до облачных сервисов.

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