Авторы новогоднего оформления Пскова получили благодарности от губернатора

13:57, 12 февраля 2021, ПАИ

11 региональных и муниципальных предприятий и организаций, принявших участие в новогоднем оформлении Пскова, получили благодарственные письма от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, награждение состоялось 12 февраля.

«Подавляющее большинство жителей и гостей города положительно оценили проделанную работу. В социальных сетях было очень много фотографий с позитивными отзывами», — отметил глава региона и поблагодарил собравшихся за деятельное участие в украшении города к праздникам.

Благодарность в адрес благотворителей прозвучала и от главы администрации города Пскова Александра Братчикова. Он сообщил, что в прошедшие новогодние и рождественские праздники город посетили порядка 20 тысяч туристов. «Благодаря вам этой зимой в Пскове было еще красивее, чем раньше», — заметил Александр Братчиков. Он заверил собравшихся, что все праздничные украшения будут сохранены, при необходимости приведены в порядок и выставлены на улицы города в следующем сезоне.

В конце 2020 года в Пскове появились свыше 30 новых инсталляций, прожекторы, гирлянды, светодиодные дожди. Их разместили на главных магистралях и значимых общественных пространствах города: Октябрьском и Рижском проспекте, Октябрьской площади и площади Ленина, территории перед главным корпусом ПсковГУ, сквере на 4-х углах, Троицком и Ольгинском мостах, Детском парке, Ботаническом саду, скверах им. Кутузова и перед гостиницей «Рижская».