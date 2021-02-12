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Общество

Главам отстающих по нацпроектам муниципалитетов придется объясняться

Главы муниципалитетов, отстающих по реализации национальных проектов, придется объясняться. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по нацпроектам 12 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в настоящий момент в рамках заключения контрактов по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в 11 муниципалитетах региона нет ни контрактов, ни опубликованных аукционов и выделенные средства «находятся под угрозой».

Глава региона подчеркнул, что все незаконтрактованные федеральные средства Минстрой заберёт у регионов 2 марта.

«Мы работаем честно, открыто. Поэтому руководителям муниципалитетов из «красной зоны» придётся лицом к лицу отвечать жителям и избирателям, почему у соседей ремонтируют дороги, приводят в порядок общественные пространства, открывают детские площадки, а у них ничего не происходит», - сказал Ведерников.

Он также добавил, что выделяемые средства «достаются с трудом» и проваленные задачи только ухудшат отношения региона с министерствами.

«Давайте, сделаем все необходимое, чтобы наших федеральных коллег не подводить», - заключил Михаил Ведерников.

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