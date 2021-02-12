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Общество

Продюсерский центр СОНКО заработает в Псковской области

Продюсерский центр социально ориентированных некоммерческих организаций заработает в Псковской области. Об этом сообщила начальник отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Олеся Назарой в эфире проекта ПАИ-live 12 февраля.

Она отметила, что проект будет реализован управлением совместно с проектным офисом «Команда 2018». «Мы стараемся плотно сотрудничать», - уточнила Олеся Назарой.

Сейчас уже стартовал прием заявок на участие в продюсерском центре СОНКО. «В данном случае мы говорим о профессионализации некоммерческого сектора. НКО уже сейчас забирает определенную долю услуг на рынке, и у организации должен быть сформированный образ, свой бренд», - рассказала она о целях проекта.

По словам Олеси Назарой, в этом году продюсерский центр предполагает набор 30 НКО, которые в течение года будут полностью сопровождаться проектным офисом «Команда 2018». Для каждой организации будет разработан бренд, начнется её продвижение, пройдут встречи с представителями органами исполнительной власти, потенциальными благополучателями.

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