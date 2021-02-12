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Общество

В великолукский посёлок пришел газ, которого жители ждали 20 лет

В дома поселка Дубрава-1 Лычевской волости Великолукского района пришел газ, появления которого жители ждали 20 лет. Об этом сообщает районная газета «Наш путь».

Квартиры в поселке начали газифицировать еще декабре 2020 года – сначала в двухэтажных домах, после - в пятиэтажных. Дело в том, что во время проведения работ специалисты выявили утечку в подземном газопроводе на территории поселка. Сейчас все неполадки устранены, работы по пуску газа в дома продолжаются.

Местный житель Виктор Саковец поблагодарил за содействие главу Великолукского района Алексея Кузьмина, главу Лычевской волости Любовь Никифорову, а также подрядчика АО «Газпром газораспределение Псков».

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